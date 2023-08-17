https://sputnikarabic.ae/20230817/خامنئي-القاعدة-الشعبية-التي-يتمتع-بها-الحرس-الثوري-تثير-قلق-الأعداء-1080174998.html

خامنئي: القاعدة الشعبية التي يتمتع بها الحرس الثوري تثير قلق الأعداء

خامنئي: القاعدة الشعبية التي يتمتع بها الحرس الثوري تثير قلق الأعداء

قال المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم الخميس، إن الحرس الثوري أكبر منظمة تكافح الإرهاب على مستوى العالم. 17.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-17T14:12+0000

2023-08-17T14:12+0000

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وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات خامنئي جاءت خلال استقباله أعضاء المجلس الأعلى لقادة الحرس الثوري في "حسينية الإمام الخميني" بطهران.وذكر خامنئي أن "أحد أبرز مخططات الأعداء يكمن في تشويه صورة الحرس ومسخ القيم والتطلعات والتماسك السائد بين أفراده، فالقاعدة الشعبية التي يتمتع بها الحرس اليوم وقوات التعبئة التابعة له، تثير قلق الأعداء".وأشار المرشد الإيراني الأعلى إلى أن تأسيس قوة الحرس الثوري في بلاده مطلع الثورة الإسلامية "كان حدثا منقطع النظير، مقارنة بسائر الثورات الكبرى على مرّ التاريخ"، على حد وصفه، مضيفا أن "الحرس الثوري سجل حضورا في جميع الساحات، وتميز قاداته بصفات سامية مثل التضحية والروح الجهادية والعمل الدؤوب".ولفت علي خامنئي إلى الدور المهم الذي قام به الحرس الثوري والجيش الإيرانيين، خلال الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988)، وأنه "بفضل مسيرة الحرس الثوري المتعاظمة وقدراتها المتنامية، أضحت اليوم أعتى وأعظم مؤسسة مناهضة للإرهاب في العالم، والعديد من الجيوش الضخمة في مختلف البلدان التي تعجز عن تولى مهام قد تشبه نشاطات الحرس الثوري".ومن جانبه، أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي"، أن "الفضل في إحباط جميع المخططات التي دبرها الأعداء على صعيد العالم الإسلامي، يعود إلى تضحيات هذا الشهيد العظيم ورفاق دربه".ووجه قائد الحرس الثوري رسالة إلى أعداء بلاده تتمثل في أن "الحرس الثوري سينتقم بالتأكيد لدماء شهدائه وسيدحر أمريكا إلى خارج المنطقة".

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