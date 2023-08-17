خبير صيني: التعاون بين بكين والرياض قائم على تحقيق مصالح البلدين والاحترام المتبادل
خبير صيني: التعاون بين الصين والسعودية قائم على تحقيق مصالح البلدين والاحترام المتبادل
نناقش في هذه الحلقة: القوات الجوية الأوكرانية: توريدات "إف-16" لن تبدأ قبل 2024، أنقرة تعتزم بناء قاعدة عسكرية في ميناء الخمس الليبي، "داعش" ينقل قواته من النيجر إلى الحدود مع نيجيريا خشية التدخل العسكري المحتمل، السعودية والصين توقعان اتفاقيات في مجال تمويل المشاريع والبنى التحتية في المملكة.
وقعت المملكة العربية السعودية 12 اتفاقية تعاون في مجال تمويل المشاريع والبنية التحتية مع شركات وبنوك صينية، بما في ذلك خمسة عقود إسكان باستثمارات تزيد على 5 مليارات ريال سعودي (نحو 1.3 مليار دولار).
يقول الخبير في الشأن الصيني نادر رونغ، في حديث لـ "حصاد الأسبوع" بهذا الصدد:
"الصين تتمتع بالمزايا التكنولوجية، ومزايا الاستثمارات المالية، ولديها مشاريعها في مبادرة: الحزام والطريق، لإقامة مشاريع وبنى تحتية في الخارج، وكذلك السعودية بحاجة لاستغلال مزايا الصين وخبرتها في إنشاء البنى التحتية، ولهذا التعاون بين البلدين قائم على المنفعة والاحترام المتبادل، ويمكن أن يساعد المملكة في تحقيق استراتيجية التنمية، بالإضافة إلى الفوائد التي ستعود للشركات الصينية في هذا المجال".
بدوره يقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش في حديث لبرنامجنا:
"الصين ترتكز بشكل أساسي على قوتها الاقتصادية في صياغة علاقاتها الخارجية، على عكس الولايات المتحدة، التي تدمج القوتين الاقتصادية الناعمة والصلبة في إعادة تشكيل العلاقات الخارجية، والصين ليس لديها انخراط كبير في القوة الصلبة في الخارج، ولهذا تعتمد على قوتها الناعمة في تشكيل علاقاتها في بناء شراكات مع شركاء في مناطق مختلفة لدول العالم، وتعتمد بشكل أساسي على الاستثمارات والتكنولوجية والإقراض".
قال المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية بأن أوكرانيا لن تحصل على طائرات "إف-16" قبل عام 2024.
في سياق متصل قال الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولاي ساركوزي، يجب على اوكرانيا أن تبقى دولة محايدة، وهي لا تتجاوب مع معايير الاتحاد الأوروبي.وان الوعود الكاذبة بشأن انضمامها إلى الاتحاد الاوروبي "لن تنفذ أبدا".
أما بالنسبة لشبه جزيرة القرم فهي كانت وستبقى أرضا روسية، والحديث عن عودتها إلى قوام أوكرانيا مجرد وهم. حول هذا الموضوع تحدث لـ "حصاد الاسبوع" المحلل السياسي والخبير بالشأن الروسي الدكتور فايز حوالة:
"توجد الآن عملية انسحاب تكتيكي من قبل الدول الغربية والدول الداعمة للجيش الأوكراني من هذا المستنقع التي أوقعت به الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط حلفاءها وإنما أصدقاءها وكل من استطاعت الضغط عليهم لإعطاء السلاح للجيش الأوكراني من أجل إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا الاتحادية على أراضي أوكرانيا".
وبالنسبة لما قاله الرئيس الفرنسي السابق نيقولاي ساركوزي بأن شبه جزيرة القرم كانت وستبقى أرضا روسية، والحديث عن عودتها إلى قوام أوكرانيا مجرد وهم، أضاف حوالة يقول:
"هذا عبارة عن جس نبض الطرف الروسي لمعرفة ما هي مطالبه وإلى أين سوف يذهب لإيقاف العملية العسكرية الروسية الخاصة وهم يتجهون الآن إلى ما يسمى تجميد الصراع وهذا الأمر تتبعه أمريكا في كل الحرائق التي تشعلها في مناطق العالم".
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