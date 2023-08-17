https://sputnikarabic.ae/20230817/خبير-صيني-التعاون-بين-بكين-والرياض-قائم-على--تحقيق-مصالح-البلدين-والاحترام-المتبادل--1080175287.html

خبير صيني: التعاون بين بكين والرياض قائم على تحقيق مصالح البلدين والاحترام المتبادل

خبير صيني: التعاون بين بكين والرياض قائم على تحقيق مصالح البلدين والاحترام المتبادل

نناقش في هذه الحلقة: القوات الجوية الأوكرانية: توريدات "إف-16" لن تبدأ قبل 2024، أنقرة تعتزم بناء قاعدة عسكرية في ميناء الخمس الليبي، "داعش" ينقل قواته من... 17.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-17T14:15+0000

2023-08-17T14:15+0000

2023-08-17T14:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

حصاد الأسبوع

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خبير صيني: التعاون بين الصين والسعودية قائم على تحقيق مصالح البلدين والاحترام المتبادل خبير صيني: التعاون بين الصين والسعودية قائم على تحقيق مصالح البلدين والاحترام المتبادل

وقعت المملكة العربية السعودية 12 اتفاقية تعاون في مجال تمويل المشاريع والبنية التحتية مع شركات وبنوك صينية، بما في ذلك خمسة عقود إسكان باستثمارات تزيد على 5 مليارات ريال سعودي (نحو 1.3 مليار دولار).يقول الخبير في الشأن الصيني نادر رونغ، في حديث لـ "حصاد الأسبوع" بهذا الصدد:بدوره يقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش في حديث لبرنامجنا:قال المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية بأن أوكرانيا لن تحصل على طائرات "إف-16" قبل عام 2024.في سياق متصل قال الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولاي ساركوزي، يجب على اوكرانيا أن تبقى دولة محايدة، وهي لا تتجاوب مع معايير الاتحاد الأوروبي.وان الوعود الكاذبة بشأن انضمامها إلى الاتحاد الاوروبي "لن تنفذ أبدا".أما بالنسبة لشبه جزيرة القرم فهي كانت وستبقى أرضا روسية، والحديث عن عودتها إلى قوام أوكرانيا مجرد وهم. حول هذا الموضوع تحدث لـ "حصاد الاسبوع" المحلل السياسي والخبير بالشأن الروسي الدكتور فايز حوالة:وبالنسبة لما قاله الرئيس الفرنسي السابق نيقولاي ساركوزي بأن شبه جزيرة القرم كانت وستبقى أرضا روسية، والحديث عن عودتها إلى قوام أوكرانيا مجرد وهم، أضاف حوالة يقول:التفاصيل في الملف الصوتي..

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2023

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

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