https://sputnikarabic.ae/20230817/دراسة-حديثة-تكشف-عن-أخطر-الأغذية-التي-تسبب-تزايد-الإصابة-بالسرطان-لدى-الشباب-1080169748.html

دراسة حديثة تكشف عن أخطر الأغذية التي تسبب تزايد الإصابة بالسرطان لدى الشباب

دراسة حديثة تكشف عن أخطر الأغذية التي تسبب تزايد الإصابة بالسرطان لدى الشباب

كشفت دراسة حديثة عن الارتفاع الواضح في معدل الإصابة بالسرطان بين الشباب ما يطرح لغزا مثيرا للقلق يحرص علماء الأوبئة بشكل خاص على حله. 17.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-17T12:17+0000

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اتضح بمراجعة بيانات السرطان العالمية، في العام الماضي، أن البالغين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا قد أصيبوا بالسرطان بشكل متزايد من تسعينيات القرن الماضي، وتظهر الأبحاث أن نوع مرض السرطان نفسه لدى الشباب يختلف بتأثيره عن الذي لدى كبار السن، والاختلافات تؤثر على خيارات العلاج.حدد بنجامين كوه، العالم في جامعة سنغافورة الوطنية وزملاؤه ما مجموعه 562145 شابًا عبر أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة، لتقدير معدلات الإصابة على مستوى السكان خلال العقد الماضي حتى عام 2019.كتب كوه وزملاؤه: "سرطانات الجهاز الهضمي لديها معدلات الإصابة الأسرع نموًا بين جميع السرطانات المبكرة".الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عامًا، يتأثرون بشكل متزايد بالسرطان، إذ ارتفع معدل الإصابة بجميع أنواع السرطان في هذه الفئة العمرية بينما ظل ثابتًا أو انخفض لدى كبار السن.بناءا على نتائج المراجعة الدولية لعام 2022 والبيانات الحديثة من عدة مصادر عالمية، قد تكون للأطعمة فائقة المعالجة التي يتم إنتاجها بتقنيات صناعية (كالمشروبات الغازية والآيس كريم والشوربة المعبأة والبطاطس المقلية والوجبات المجمدة) علاقة بالعبء المتزايد لسرطانات الجهاز الهضمي، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" وموقع "jamanetwork" العلميين.

https://sputnikarabic.ae/20230817/دراسة-الحياة-وسط-هواء-ملوث-يزيد-الإصابة-بالخرف-1080163901.html

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