https://sputnikarabic.ae/20230817/دراسة-حديثة-تكشف-عن-أخطر-الأغذية-التي-تسبب-تزايد-الإصابة-بالسرطان-لدى-الشباب-1080169748.html
دراسة حديثة تكشف عن أخطر الأغذية التي تسبب تزايد الإصابة بالسرطان لدى الشباب
دراسة حديثة تكشف عن أخطر الأغذية التي تسبب تزايد الإصابة بالسرطان لدى الشباب
كشفت دراسة حديثة عن الارتفاع الواضح في معدل الإصابة بالسرطان بين الشباب ما يطرح لغزا مثيرا للقلق يحرص علماء الأوبئة بشكل خاص على حله. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T12:17+0000
2023-08-17T12:17+0000
2023-08-17T12:17+0000
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اتضح بمراجعة بيانات السرطان العالمية، في العام الماضي، أن البالغين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا قد أصيبوا بالسرطان بشكل متزايد من تسعينيات القرن الماضي، وتظهر الأبحاث أن نوع مرض السرطان نفسه لدى الشباب يختلف بتأثيره عن الذي لدى كبار السن، والاختلافات تؤثر على خيارات العلاج.حدد بنجامين كوه، العالم في جامعة سنغافورة الوطنية وزملاؤه ما مجموعه 562145 شابًا عبر أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة، لتقدير معدلات الإصابة على مستوى السكان خلال العقد الماضي حتى عام 2019.كتب كوه وزملاؤه: "سرطانات الجهاز الهضمي لديها معدلات الإصابة الأسرع نموًا بين جميع السرطانات المبكرة".الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عامًا، يتأثرون بشكل متزايد بالسرطان، إذ ارتفع معدل الإصابة بجميع أنواع السرطان في هذه الفئة العمرية بينما ظل ثابتًا أو انخفض لدى كبار السن.بناءا على نتائج المراجعة الدولية لعام 2022 والبيانات الحديثة من عدة مصادر عالمية، قد تكون للأطعمة فائقة المعالجة التي يتم إنتاجها بتقنيات صناعية (كالمشروبات الغازية والآيس كريم والشوربة المعبأة والبطاطس المقلية والوجبات المجمدة) علاقة بالعبء المتزايد لسرطانات الجهاز الهضمي، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" وموقع "jamanetwork" العلميين.
https://sputnikarabic.ae/20230817/دراسة-الحياة-وسط-هواء-ملوث-يزيد-الإصابة-بالخرف-1080163901.html
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علوم, الصحة, منوعات
دراسة حديثة تكشف عن أخطر الأغذية التي تسبب تزايد الإصابة بالسرطان لدى الشباب
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كشفت دراسة حديثة عن الارتفاع الواضح في معدل الإصابة بالسرطان بين الشباب ما يطرح لغزا مثيرا للقلق يحرص علماء الأوبئة بشكل خاص على حله.
اتضح بمراجعة بيانات السرطان العالمية، في العام الماضي، أن البالغين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا قد أصيبوا بالسرطان بشكل متزايد من تسعينيات القرن الماضي، وتظهر الأبحاث أن نوع مرض السرطان نفسه لدى الشباب
يختلف بتأثيره عن الذي لدى كبار السن، والاختلافات تؤثر على خيارات العلاج.
في العديد من البلدان، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة، يمكن أن يكون ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان لدى الشباب راجعاً إلى مجموعة من العوامل، مثل تغيير النظم الغذائية وأنماط الحياة وأنماط النوم وزيادة السمنة واستخدام المضادات الحيوية وتلوث الهواء، وبحسب بيانات الدراسة، يظل العمر أكبر عامل خطر للإصابة بالسرطان.
حدد بنجامين كوه، العالم في جامعة سنغافورة الوطنية وزملاؤه ما مجموعه 562145 شابًا عبر أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة، لتقدير معدلات الإصابة على مستوى السكان
خلال العقد الماضي حتى عام 2019.
تشير النتائج الجديدة التي تم تشخيصها إلى ارتفاع معدل الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا بنسبة 3 حالات إضافية لكل 100 ألف شخص في عام 2019 مقارنة بعام 2010.
كتب كوه وزملاؤه: "سرطانات الجهاز الهضمي لديها معدلات الإصابة الأسرع نموًا بين جميع السرطانات المبكرة".
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عامًا، يتأثرون بشكل متزايد بالسرطان
، إذ ارتفع معدل الإصابة بجميع أنواع السرطان في هذه الفئة العمرية بينما ظل ثابتًا أو انخفض لدى كبار السن.
بناءا على نتائج المراجعة الدولية لعام 2022 والبيانات الحديثة من عدة مصادر عالمية، قد تكون للأطعمة فائقة المعالجة التي يتم إنتاجها بتقنيات صناعية (كالمشروبات الغازية والآيس كريم والشوربة المعبأة والبطاطس المقلية والوجبات المجمدة) علاقة بالعبء المتزايد لسرطانات الجهاز الهضمي، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت"
وموقع "jamanetwork" العلميين
.