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https://sputnikarabic.ae/20230817/دول-بريكس-الحاضر-والمستقبل-1080165736.html
دول "بريكس"... الحاضر والمستقبل
دول "بريكس"... الحاضر والمستقبل
تُعقد "قمة بريكس" في جوهانسبرغ يومي 22 و24 أغسطس/ آب الجاري، بحضور قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وسيمثل روسيا الاتحادية وزير الخارجية الروسي سيرغي... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T11:04+0000
2023-08-17T11:04+0000
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انفوجرافيك
اقتصاد
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
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وبهذه المناسبة، أعد فريق "سبوتنيك" رسمًا بيانيًا لدول "بريكس"... الحاضر والمستقبل.ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى "بريكس" في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.شاهد الرسم البياني - من هي الدول التي أعلنت رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"؟قد يعجبك أيضا - آفاق اقتصادات دول "بريكس"
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انفوجرافيك, اقتصاد, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, инфографика

دول "بريكس"... الحاضر والمستقبل

11:04 GMT 17.08.2023
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تُعقد "قمة بريكس" في جوهانسبرغ يومي 22 و24 أغسطس/ آب الجاري، بحضور قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وسيمثل روسيا الاتحادية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. كما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه سيشارك في القمة عبر "الفيديو كونفيرونس".
وبهذه المناسبة، أعد فريق "سبوتنيك" رسمًا بيانيًا لدول "بريكس"... الحاضر والمستقبل.
دول بريكس... الحاضر والمستقبل - سبوتنيك عربي
دول بريكس... الحاضر والمستقبل - سبوتنيك عربي
ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى "بريكس" في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
شاهد الرسم البياني - من هي الدول التي أعلنت رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"؟
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