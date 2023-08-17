https://sputnikarabic.ae/20230817/رجل-يمني-يقتل-نفسه-وزوجته-معه-بقنبلة-يدوية-في-الشارع-فيديو-1080153598.html
رجل يمني يقتل نفسه وزوجته معه بقنبلة يدوية في الشارع (فيديو)
رجل يمني يقتل نفسه وزوجته معه بقنبلة يدوية في الشارع (فيديو)
انتشر مقطع فيديو للحادثة يظهر نقاشا وعراكا بين الزوجين قبل أن تنفجر القنبلة وتودي بحياتهما. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T06:08+0000
2023-08-17T06:08+0000
2023-08-17T06:08+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101727/11/1017271173_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_c610e98b77c1556e2f85aca98795ec0f.jpg
حيث أقدم رجل يمني على إنهاء حياته وزوجته، بعد تفجيره قنبلة يدوية أثناء تواجدهما في الشارع العام في عدن.وأفادت وسائل إعلام يمنية، نقلا عن مصدر أمني، يوم الثلاثاء، إن زوجا (29 عاما) قام بتفجير قنبلة يدوية أودت بحياته مع زوجته (30 عاما) بالقرب من مكتب البريد في مديرية دار سعد في عدن.وأشار المصدر إلى أن سبب الحادث يعود إلى خلافات نشبت بين الزوجين، وانتهى بانفجار قنبلة يدوية بهما.وطوقت قوات الأمن المكان وأغلقت الشارع العام، وحضر فريق الأدلة الجنائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى الجمهورية العام في عدن.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101727/11/1017271173_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_52137e749ead929a58078da89ba9f684.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
رجل يمني يقتل نفسه وزوجته معه بقنبلة يدوية في الشارع (فيديو)
تابعنا عبر
انتشر مقطع فيديو للحادثة يظهر نقاشا وعراكا بين الزوجين قبل أن تنفجر القنبلة وتودي بحياتهما.
حيث أقدم رجل يمني على إنهاء حياته وزوجته، بعد تفجيره قنبلة يدوية أثناء تواجدهما في الشارع العام في عدن.
وأفادت وسائل إعلام يمنية، نقلا عن مصدر أمني، يوم الثلاثاء، إن زوجا (29 عاما) قام بتفجير قنبلة يدوية أودت بحياته مع زوجته (30 عاما) بالقرب من مكتب البريد في مديرية دار سعد في عدن.
وأشار المصدر إلى أن سبب الحادث يعود إلى خلافات نشبت بين الزوجين، وانتهى بانفجار قنبلة يدوية بهما.
وطوقت قوات الأمن المكان وأغلقت الشارع العام، وحضر فريق الأدلة الجنائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى الجمهورية العام في عدن.