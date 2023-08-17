https://sputnikarabic.ae/20230817/سلطات-زامبيا-تعلن-تطورات-جديدة-في-قضية-الطائرة-المحتجزة-1080153497.html

سلطات زامبيا تعلن آخر تطورات قضية "الطائرة المحتجزة" وتنفي مغادرتها البلاد

سلطات زامبيا تعلن آخر تطورات قضية "الطائرة المحتجزة" وتنفي مغادرتها البلاد

أعلنت السلطات في زامبيا عن آخر التطورات في قضية الطائرة المحتجزة في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا، على خلفية العثور على ملايين الدولارات وأسلحة وذخائر... 17.08.2023, سبوتنيك عربي

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وقال وزير الداخلية والأمن الداخلي جاك مويمبو، الأربعاء، إن السلطات ستعرض الحقائق المتعلقة بالواقعة على الرأي العام، مشددا على أن الحكومة في زامبيا لا تتدخل في التحقيقات، حسبما ذكر موقع "زامبيان أوبزرفر"، اليوم الخميس.ولفت إلى ضرورة تجنب إطلاق الشائعات عن الموضوع، مشيرا إلى أن ما تم ضبطه على الطائرة في عهدة هيئة مكافحة المخدرات في البلاد.من جهتها، ذكر مدير هيئة مكافحة المخدرات في زامبيا، ناسون باندا، أن الهيئة ستنظم جولة تفقدية للطائرتين اللتين تم احتجازهما في القضية، محذرا من نشر المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.وأوضح أنه تم اعتقال أكثر من 10 أشخاص حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة بحسب مضي سير التحقيقات.وذكر المسؤول الزامبي أن قائد الطائرة يخضع للتحقيق، مضيفًا أن السلطات ستتيح للمقبوض عليهم على خلفية القضية فرصة الدفاع عن أنفسهم.واحتجزت السلطات في زامبيا طائرة خاصة، يوم الثلاثاء، وقالت إنه تم ضبط 5.6 مليون دولار نقدا على متنها، إضافة إلى 602 عملة ذهبية، و5 بنادق وذخائر.وزعمت وسائل إعلام في زامبيا أن الطائرة التي تم ضبطها تنتمي إلى رجل أعمال مصري، وأنها وصلت البلاد يوم الاثنين الماضي.وقال مدير هيئة مكافحة المخدرات في زامبيا ناسون باندا إنه تم ضبط طائرة أخرى محلية، مؤكدا أن ما تم ضبطه عليها تم وضعه في عهدة بنك زامبيا إلى أن تنتهي التحقيقات، مشيرا إلى أنه تم احتجاز عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة بينهم 6 مصريين.وعلقت مصر على القضية، مؤكدة أن الطائرة خضعت للتفتيش عند هبوطها في مطار القاهرة وتم التأكد من استيفائها قواعد السلامة والأمن، مشيرة إلى أنها طائرة خاصة ولا تحمل الجنسية المصرية في الأساس، وأنه يجري التنسيق مع السلطات في زامبيا لكشف ملابسات القضية.

https://sputnikarabic.ae/20230816/زامبيا-احتجاز-طائرتين-محملتين-بكميات-أموال-وذهب-ضخمة-إحداهما-مصرية-1080123203.html

https://sputnikarabic.ae/20230816/مصر-تعلق-على-مزاعم-احتجاز-طائرة-تابعة-لها-محملة-بالذهب-والأموال-في-زامبيا-1080132097.html

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