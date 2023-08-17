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https://sputnikarabic.ae/20230817/سوناك-يؤكد-لابن-سلمان-تطلع-بريطانيا-لتعميق-العلاقات-مع-السعودية-1080176958.html
سوناك يؤكد لابن سلمان تطلع بريطانيا لتعميق العلاقات مع السعودية
سوناك يؤكد لابن سلمان تطلع بريطانيا لتعميق العلاقات مع السعودية
بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس، خلال اتصال مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العلاقات بين البلدين. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T14:52+0000
2023-08-17T14:52+0000
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وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان، أنه خلال الاتصال، أكد سوناك لولي العهد السعودي التزام بريطانيا بدعم أمن السعودية واستقرارها الإقليمي.وأعرب عن تطلعه إلى تعميق العلاقات الطويلة الأمد بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.وأشاد سوناك بالتقدم المحرز في الصراع في اليمن، لافتا إلى أن بريطانيا ستواصل دعم الجهود المبذولة لتمديد وقف إطلاق النار وتخفيف الأزمة الإنسانية.كما أشار إلى أن السعودية قامت بدور بناء وإيجابي تجاه أوكرانيا خاصة بعد استضافة محادثات جدة.فيما لفت البيان إلى أن رئيس الوزراء البريطاني وولي العهد السعودي اتفقا على الاجتماع في أقرب فرصة.وكانت مدينة جدة السعودية استضافت في 6 و7 أغسطس/ آب الجاري محادثات بشأن أوكرانيا.وجاء في البيان الختامي أنه تم الاتفاق على استمرار التشاور بشأن الأزمة، والتأكيد على ضرورة الاستفادة من الآراء الإيجابية المقترحة.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, بريطانيا, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, بريطانيا, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم, العالم العربي, الأخبار

سوناك يؤكد لابن سلمان تطلع بريطانيا لتعميق العلاقات مع السعودية

14:52 GMT 17.08.2023
© AFP 2023 / JONATHAN BRADYرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك
رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© AFP 2023 / JONATHAN BRADY
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بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس، خلال اتصال مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العلاقات بين البلدين.
وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان، أنه خلال الاتصال، أكد سوناك لولي العهد السعودي التزام بريطانيا بدعم أمن السعودية واستقرارها الإقليمي.
وأعرب عن تطلعه إلى تعميق العلاقات الطويلة الأمد بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.
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وأشاد سوناك بالتقدم المحرز في الصراع في اليمن، لافتا إلى أن بريطانيا ستواصل دعم الجهود المبذولة لتمديد وقف إطلاق النار وتخفيف الأزمة الإنسانية.
كما أشار إلى أن السعودية قامت بدور بناء وإيجابي تجاه أوكرانيا خاصة بعد استضافة محادثات جدة.
فيما لفت البيان إلى أن رئيس الوزراء البريطاني وولي العهد السعودي اتفقا على الاجتماع في أقرب فرصة.
وكانت مدينة جدة السعودية استضافت في 6 و7 أغسطس/ آب الجاري محادثات بشأن أوكرانيا.
وجاء في البيان الختامي أنه تم الاتفاق على استمرار التشاور بشأن الأزمة، والتأكيد على ضرورة الاستفادة من الآراء الإيجابية المقترحة.
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