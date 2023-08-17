https://sputnikarabic.ae/20230817/صحفي-أمريكي-الاستخبارات-المركزية-حذرت-بلينكن-من-فشل-الهجوم-المضاد-الأوكراني-1080172664.html

صحفي أمريكي: الاستخبارات المركزية حذرت بلينكن من فشل "الهجوم المضاد" الأوكراني

صحفي أمريكي: الاستخبارات المركزية حذرت بلينكن من فشل "الهجوم المضاد" الأوكراني

كشف الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، اليوم الخميس، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي أي" حذرت وزير الخارجية أنتوني بلينكن من أن الهجوم المضاد الأوكراني... 17.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-17T13:46+0000

2023-08-17T13:46+0000

2023-08-17T13:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101683/67/1016836744_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_9fa13bb70651beb344f52b53529ae36d.jpg

ونقل هيرش عن أحد موظفي المخابرات الأمريكية قوله: "لقد علم (بلينكن) من وكالة المخابرات المركزية أن الهجوم الأوكراني لن ينجح. لقد كان ذلك استعراضاً من قبل زيلينسكي، وصدق البعض في الإدارة الأمريكية هراءه".وقال هيرش عن المصدر: "بلينكن أراد أن يرتدي وشاح سلفه هنري كيسنجر، الذي تفاوض على اتفاقية باريس للسلام عام 1973، والتي أنهت حرب فيتنام. أراد بلينكين أن يفعل شيئا مشابهاً فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في وقت سابق بشأن الهجوم المضاد: "لم ينجح العدو في جميع جبهات القتال. لقد توقفت جميع محاولات الهجوم المضاد، وتم صد العدو بخسائر فادحة".ولفت الرئيس الروسي إلى أنه "لم تساعد الموارد الهائلة التي تم ضخها لنظام كييف، ولا توريد الأسلحة الغربية والدبابات والمدفعية والعربات المدرعة والصواريخ". منوها بأن "تسليم الآلاف من المرتزقة والمستشارين الأجانب الذين تم استخدامهم بشكل أكثر نشاطا لم يساعد أيضا في محاولات اختراق جبهة جيشنا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230814/إعلام-فشل-الهجوم-المضاد-وقرارات-زيلينسكي-الخاطئة-تسبب-انقسام-أوكرانيا-1080045655.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم