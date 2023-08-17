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وزير الخارجية الإيراني: رئيسي يعتزم زيارة السعودية تلبية لدعوة الملك سلمان
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230817/صحفي-أمريكي-الاستخبارات-المركزية-حذرت-بلينكن-من-فشل-الهجوم-المضاد-الأوكراني-1080172664.html
صحفي أمريكي: الاستخبارات المركزية حذرت بلينكن من فشل "الهجوم المضاد" الأوكراني
صحفي أمريكي: الاستخبارات المركزية حذرت بلينكن من فشل "الهجوم المضاد" الأوكراني
كشف الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، اليوم الخميس، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي أي" حذرت وزير الخارجية أنتوني بلينكن من أن الهجوم المضاد الأوكراني... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T13:46+0000
2023-08-17T13:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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ونقل هيرش عن أحد موظفي المخابرات الأمريكية قوله: "لقد علم (بلينكن) من وكالة المخابرات المركزية أن الهجوم الأوكراني لن ينجح. لقد كان ذلك استعراضاً من قبل زيلينسكي، وصدق البعض في الإدارة الأمريكية هراءه".وقال هيرش عن المصدر: "بلينكن أراد أن يرتدي وشاح سلفه هنري كيسنجر، الذي تفاوض على اتفاقية باريس للسلام عام 1973، والتي أنهت حرب فيتنام. أراد بلينكين أن يفعل شيئا مشابهاً فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في وقت سابق بشأن الهجوم المضاد: "لم ينجح العدو في جميع جبهات القتال. لقد توقفت جميع محاولات الهجوم المضاد، وتم صد العدو بخسائر فادحة".ولفت الرئيس الروسي إلى أنه "لم تساعد الموارد الهائلة التي تم ضخها لنظام كييف، ولا توريد الأسلحة الغربية والدبابات والمدفعية والعربات المدرعة والصواريخ". منوها بأن "تسليم الآلاف من المرتزقة والمستشارين الأجانب الذين تم استخدامهم بشكل أكثر نشاطا لم يساعد أيضا في محاولات اختراق جبهة جيشنا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230814/إعلام-فشل-الهجوم-المضاد-وقرارات-زيلينسكي-الخاطئة-تسبب-انقسام-أوكرانيا-1080045655.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحفي أمريكي: الاستخبارات المركزية حذرت بلينكن من فشل "الهجوم المضاد" الأوكراني

13:46 GMT 17.08.2023
© Alkhaleejonline.netوكالة الاستخبارات المركزية
وكالة الاستخبارات المركزية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© Alkhaleejonline.net
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كشف الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، اليوم الخميس، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي أي" حذرت وزير الخارجية أنتوني بلينكن من أن الهجوم المضاد الأوكراني سيفشل.
ونقل هيرش عن أحد موظفي المخابرات الأمريكية قوله: "لقد علم (بلينكن) من وكالة المخابرات المركزية أن الهجوم الأوكراني لن ينجح. لقد كان ذلك استعراضاً من قبل زيلينسكي، وصدق البعض في الإدارة الأمريكية هراءه".
وقال هيرش عن المصدر: "بلينكن أراد أن يرتدي وشاح سلفه هنري كيسنجر، الذي تفاوض على اتفاقية باريس للسلام عام 1973، والتي أنهت حرب فيتنام. أراد بلينكين أن يفعل شيئا مشابهاً فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: فشل "الهجوم المضاد" وقرارات زيلينسكي الخاطئة تسبب انقسام أوكرانيا
14 أغسطس, 09:57 GMT
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في وقت سابق بشأن الهجوم المضاد: "لم ينجح العدو في جميع جبهات القتال. لقد توقفت جميع محاولات الهجوم المضاد، وتم صد العدو بخسائر فادحة".
وشدد على أن هجوم كييف المضاد، الذي بدأ في 4 يونيو، لم يسفر عن أي نتائج.
ولفت الرئيس الروسي إلى أنه "لم تساعد الموارد الهائلة التي تم ضخها لنظام كييف، ولا توريد الأسلحة الغربية والدبابات والمدفعية والعربات المدرعة والصواريخ". منوها بأن "تسليم الآلاف من المرتزقة والمستشارين الأجانب الذين تم استخدامهم بشكل أكثر نشاطا لم يساعد أيضا في محاولات اختراق جبهة جيشنا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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