https://sputnikarabic.ae/20230817/صحفي-أمريكي-الاستخبارات-المركزية-حذرت-بلينكن-من-فشل-الهجوم-المضاد-الأوكراني-1080172664.html
صحفي أمريكي: الاستخبارات المركزية حذرت بلينكن من فشل "الهجوم المضاد" الأوكراني
صحفي أمريكي: الاستخبارات المركزية حذرت بلينكن من فشل "الهجوم المضاد" الأوكراني
كشف الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، اليوم الخميس، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي أي" حذرت وزير الخارجية أنتوني بلينكن من أن الهجوم المضاد الأوكراني... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T13:46+0000
2023-08-17T13:46+0000
2023-08-17T13:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101683/67/1016836744_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_9fa13bb70651beb344f52b53529ae36d.jpg
ونقل هيرش عن أحد موظفي المخابرات الأمريكية قوله: "لقد علم (بلينكن) من وكالة المخابرات المركزية أن الهجوم الأوكراني لن ينجح. لقد كان ذلك استعراضاً من قبل زيلينسكي، وصدق البعض في الإدارة الأمريكية هراءه".وقال هيرش عن المصدر: "بلينكن أراد أن يرتدي وشاح سلفه هنري كيسنجر، الذي تفاوض على اتفاقية باريس للسلام عام 1973، والتي أنهت حرب فيتنام. أراد بلينكين أن يفعل شيئا مشابهاً فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في وقت سابق بشأن الهجوم المضاد: "لم ينجح العدو في جميع جبهات القتال. لقد توقفت جميع محاولات الهجوم المضاد، وتم صد العدو بخسائر فادحة".ولفت الرئيس الروسي إلى أنه "لم تساعد الموارد الهائلة التي تم ضخها لنظام كييف، ولا توريد الأسلحة الغربية والدبابات والمدفعية والعربات المدرعة والصواريخ". منوها بأن "تسليم الآلاف من المرتزقة والمستشارين الأجانب الذين تم استخدامهم بشكل أكثر نشاطا لم يساعد أيضا في محاولات اختراق جبهة جيشنا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230814/إعلام-فشل-الهجوم-المضاد-وقرارات-زيلينسكي-الخاطئة-تسبب-انقسام-أوكرانيا-1080045655.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101683/67/1016836744_69:0:1213:858_1920x0_80_0_0_f61da3385b48c1d8191b99a41571da61.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
صحفي أمريكي: الاستخبارات المركزية حذرت بلينكن من فشل "الهجوم المضاد" الأوكراني
تابعنا عبر
كشف الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، اليوم الخميس، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي أي" حذرت وزير الخارجية أنتوني بلينكن من أن الهجوم المضاد الأوكراني سيفشل.
ونقل هيرش عن أحد موظفي المخابرات الأمريكية قوله: "لقد علم (بلينكن) من وكالة المخابرات المركزية أن الهجوم الأوكراني لن ينجح. لقد كان ذلك استعراضاً من قبل زيلينسكي، وصدق البعض في الإدارة الأمريكية هراءه".
وقال هيرش عن المصدر
: "بلينكن أراد أن يرتدي وشاح سلفه هنري كيسنجر، الذي تفاوض على اتفاقية باريس للسلام عام 1973، والتي أنهت حرب فيتنام. أراد بلينكين أن يفعل شيئا مشابهاً فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في وقت سابق بشأن الهجوم المضاد: "لم ينجح العدو في جميع جبهات القتال. لقد توقفت جميع محاولات الهجوم المضاد، وتم صد العدو بخسائر فادحة".
وشدد على أن هجوم كييف المضاد، الذي بدأ في 4 يونيو، لم يسفر عن أي نتائج.
ولفت الرئيس الروسي إلى أنه "لم تساعد الموارد الهائلة التي تم ضخها لنظام كييف، ولا توريد الأسلحة الغربية والدبابات والمدفعية والعربات المدرعة والصواريخ". منوها بأن "تسليم الآلاف من المرتزقة والمستشارين الأجانب الذين تم استخدامهم بشكل أكثر نشاطا لم يساعد أيضا في محاولات اختراق جبهة جيشنا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.