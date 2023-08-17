https://sputnikarabic.ae/20230817/صحيفة-أمريكية-واشنطن-عطلت-المحادثات-بين-موسكو-وكييف-لتحقيق-هدف-محدد-1080161459.html

صحيفة أمريكية: واشنطن عطلت المحادثات بين موسكو وكييف لتحقيق هدف محدد

صحيفة أمريكية: واشنطن عطلت المحادثات بين موسكو وكييف لتحقيق هدف محدد

كتبت صحيفة أمريكية، أن الولايات المتحدة عرقلت مرارا محادثات السلام بين كييف وموسكو، في محاولة لاستنزاف روسيا. 17.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-17T09:11+0000

2023-08-17T09:11+0000

2023-08-17T09:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت: "ثلاث مرات في الأسابيع الأولى من الصراع، عقدت مفاوضات كانت يمكن أن تحقق السلام حقًا... قدم كلا الجانبين تنازلات ضخمة، بما في ذلك تعهد أوكرانيا بعدم الانضمام إلى الناتو. ولكن في كل مرة تحبط الولايات المتحدة المحاولات من جذورها".وبحسب الصحيفة، زيلينسكي كان محبطًا أيضًا من الناتو: "سألتهم - هل أنتم معنا؟" قال زيلينسكي في 25 فبراير: "لقد أجابوا بأنهم معنا، لكنهم لا يريدون ضمنا إلى التحالف. لقد سألت 27 من قادة أوروبا، إذا كانت أوكرانيا ستكون في الناتو، لقد سألتهم مباشرة - كلهم خائفون ولم يردوا".وتابعت الصحيفة: "قال بينيت كانت هناك فرصة جيدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. لكن نمط العرقلة الأمريكية الذي ظهر لأول مرة في بيلاروسيا استمر، والغرب اتخذ القرار بمواصلة ضرب بوتين".ووفقا لصحيفة "The American Conservative": "كانت هناك محاولة أخرى حدثت على أراضي تركيا، وأن فرص توقيع معاهدة سلام كانت عالية، حيث أنتجت في الواقع تسوية متفق عليها مبدئيًا. لكن المفاوضات انهارت مرة أخرى بسبب الولايات المتحدة التي لم تكن راضية عن التسوية السلمية للصراع.وصرحت موسكو مرارًا أنها مستعدة للحوار مع كييف، لكن السلطات الأوكرانية فرضت حظراً على المفاوضات على المستوى التشريعي. وأشار الكرملين إلى أنه يقدر تقديرا عاليا جهود جميع الدول التي تحاول إيجاد حل للصراع في اتجاه سلمي، لكن هذا مستحيل حتى الآن.

https://sputnikarabic.ae/20230817/خبير-عسكري-أمريكي-يكشف-سر-عدم-إرسال-واشنطن-أسلحتها-الحديثة-إلى-أوكرانيا-1080159831.html

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