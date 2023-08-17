https://sputnikarabic.ae/20230817/ضابط-أمريكي-يجب-على-كييف-تجميد-الصراع-1080152891.html

ضابط أمريكي: يجب على كييف تجميد الصراع

ضابط أمريكي: يجب على كييف تجميد الصراع

صرح المقدم الأمريكي دانيال ديفيس، بأن كييف لن تتمكن من الانتصار في المعركة، ولكي لا تفقد بقية الأراضي، فإنها تحتاج إلى تجميد الصراع. 17.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-17T05:11+0000

2023-08-17T05:11+0000

2023-08-17T05:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال دانيال ديفيس: "مع الأخذ في الاعتبار الخسائر المتكبدة، لايوجد سبب للاعتقاد بأن أوكرانيا ستكون قادرة في المستقبل المنظور على تشكيل إمكانات مماثلة لتلك التي كانت لديها قبل الهجوم".وأشار ديفيس إلى أن "المسار الأكثر منطقية الآن هو تجمد الصراع وبدأ مفاوضات لانهائيه".وقال ديفيس: "كلما زاد تجاهل واشنطن وكييف للواقع المؤلم الجديد، زاد عدد الأراضي التي ستخسرها أوكرانية نتيجة المفاوضات الحتمية".وقال: "لقد استثمرت الولايات المتحدة أكثر من مائة مليار دولار وأرسلت الآلاف من المركبات المدرعة وملايين القذائف والصواريخ، وقدمت دعمًا استخباراتيًا جادًا لمدة عام ونصف. والآن يجب الاعتراف بأن مثل هذا المستوى الكبيرمن الاستثمار لم يؤتي ثماره".وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل الـ"ناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب الدفاعات الروسية المحصنة، التي من الصعب اختراقها. علاوة على ذلك، يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر فادحة، ما أجبره على التراجع".وقال الرئيس بوتين: "لم ينجح العدو في جميع جبهات القتال. لقد توقفت جميع محاولات الهجوم المضاد، وتم صد العدو وتكبيده خسائر فادحة". وشدد الرئيس بوتين، في وقت سابق، على أن "هجوم كييف المضاد، الذي بدأ في 4 يونيو/حزيران الماضي، لم يسفر عن أي نتائج".

https://sputnikarabic.ae/20230816/إعلام-أمريكي-لعبة-الاتهامات-تخمرت-في-كييف--1080133857.html

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