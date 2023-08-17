https://sputnikarabic.ae/20230817/ضابط-أمريكي-يجب-على-كييف-تجميد-الصراع-1080152891.html
ضابط أمريكي: يجب على كييف تجميد الصراع
ضابط أمريكي: يجب على كييف تجميد الصراع
صرح المقدم الأمريكي دانيال ديفيس، بأن كييف لن تتمكن من الانتصار في المعركة، ولكي لا تفقد بقية الأراضي، فإنها تحتاج إلى تجميد الصراع. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T05:11+0000
2023-08-17T05:11+0000
2023-08-17T05:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال دانيال ديفيس: "مع الأخذ في الاعتبار الخسائر المتكبدة، لايوجد سبب للاعتقاد بأن أوكرانيا ستكون قادرة في المستقبل المنظور على تشكيل إمكانات مماثلة لتلك التي كانت لديها قبل الهجوم".وأشار ديفيس إلى أن "المسار الأكثر منطقية الآن هو تجمد الصراع وبدأ مفاوضات لانهائيه".وقال ديفيس: "كلما زاد تجاهل واشنطن وكييف للواقع المؤلم الجديد، زاد عدد الأراضي التي ستخسرها أوكرانية نتيجة المفاوضات الحتمية".وقال: "لقد استثمرت الولايات المتحدة أكثر من مائة مليار دولار وأرسلت الآلاف من المركبات المدرعة وملايين القذائف والصواريخ، وقدمت دعمًا استخباراتيًا جادًا لمدة عام ونصف. والآن يجب الاعتراف بأن مثل هذا المستوى الكبيرمن الاستثمار لم يؤتي ثماره".وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل الـ"ناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب الدفاعات الروسية المحصنة، التي من الصعب اختراقها. علاوة على ذلك، يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر فادحة، ما أجبره على التراجع".وقال الرئيس بوتين: "لم ينجح العدو في جميع جبهات القتال. لقد توقفت جميع محاولات الهجوم المضاد، وتم صد العدو وتكبيده خسائر فادحة". وشدد الرئيس بوتين، في وقت سابق، على أن "هجوم كييف المضاد، الذي بدأ في 4 يونيو/حزيران الماضي، لم يسفر عن أي نتائج".
https://sputnikarabic.ae/20230816/إعلام-أمريكي-لعبة-الاتهامات-تخمرت-في-كييف--1080133857.html
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روسيا, العالم
ضابط أمريكي: يجب على كييف تجميد الصراع
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صرح المقدم الأمريكي دانيال ديفيس، بأن كييف لن تتمكن من الانتصار في المعركة، ولكي لا تفقد بقية الأراضي، فإنها تحتاج إلى تجميد الصراع.
وقال دانيال ديفيس: "مع الأخذ في الاعتبار الخسائر المتكبدة، لايوجد سبب للاعتقاد بأن أوكرانيا ستكون قادرة في المستقبل المنظور على تشكيل إمكانات مماثلة لتلك التي كانت لديها قبل الهجوم".
وأضاف: "هذا يعني أنه من شبه المؤكد أن أوكرانيا لن تنتصر أبدًا بحريتها في ساحة المعركة. وللحفاظ على الأراضي التي تحتفظ بها حاليًا ومنع المزيد من فقدان الأراضي، يجب على كييف أن تتصالح مع الواقع القاسي".
وأشار ديفيس إلى أن "المسار الأكثر منطقية الآن هو تجمد الصراع وبدأ مفاوضات لانهائيه".
وقال ديفيس: "كلما زاد تجاهل واشنطن وكييف للواقع المؤلم الجديد، زاد عدد الأراضي التي ستخسرها أوكرانية نتيجة المفاوضات الحتمية".
وأضاف ديفيس مقال له في صحيفة " 19fortyfive": "الأولوية القصوى لواشنطن يجب أن تكون الأمن القومي الأمريكي والازدهار الاقتصادي، ولهذا، تحتاج الولايات المتحدة إلى الاعتراف بالحقائق الجديدة".
وقال: "لقد استثمرت الولايات المتحدة أكثر من مائة مليار دولار وأرسلت الآلاف من المركبات المدرعة وملايين القذائف والصواريخ، وقدمت دعمًا استخباراتيًا جادًا لمدة عام ونصف. والآن يجب الاعتراف بأن مثل هذا المستوى الكبيرمن الاستثمار لم يؤتي ثماره".
وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل الـ"ناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب الدفاعات الروسية المحصنة، التي من الصعب اختراقها. علاوة على ذلك، يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر فادحة، ما أجبره على التراجع".
وقال الرئيس بوتين: "لم ينجح العدو في جميع جبهات القتال. لقد توقفت جميع محاولات الهجوم المضاد، وتم صد العدو وتكبيده خسائر فادحة".
وشدد الرئيس بوتين، في وقت سابق، على أن "هجوم كييف المضاد، الذي بدأ في 4 يونيو/حزيران الماضي، لم يسفر عن أي نتائج".