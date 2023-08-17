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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230817/ضابط-أوكراني-يكشف-للإعلام-الألماني-عن-مشاكل-خطيرة-1080169912.html
ضابط أوكراني يكشف للإعلام الألماني عن "مشاكل خطيرة"
ضابط أوكراني يكشف للإعلام الألماني عن "مشاكل خطيرة"
كشفت صحيفة ألمانية أن للقوات المسلحة الأوكرانية واجهت مشاكل خطيرة في الهجوم المضاد بسبب حقول الألغام والطائرات الروسية. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T12:36+0000
2023-08-17T12:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكتبت الصحيفة: "المشاكل التي تسبب في فشل وبطئ تقدم الهجوم المضاد، بأن الروس تمكنو من بناء أنظمة دفاعية، خاصة في الجنوب، وتجهيز مناطق كبيرة بالألغام".وقال ضابط في القوات المسلحة الأوكرانية للصحيفة بأن "مشكلة الألغام استخف بها الجميع، بمن فيهم شركاؤنا".وأشارت صحيفة "بيلد" إلى أن الحكومة في كييف تدرك أن الضغط يتزايد، خاصة مع الحملة الانتخابية الأمريكية المقبلة. بدأ السياسيون الجمهوريون حول دونالد ترامب بالفعل في إحداث ضجة كبيرة ضد المزيد من المساعدات.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب الدفاعات الروسية المحصنة، التي من الصعب اختراقها. علاوة على ذلك، يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر فادحة، ما أجبره على التراجع".وقال الرئيس بوتين: "لم ينجح العدو في جميع جبهات القتال. لقد توقفت جميع محاولات الهجوم المضاد، وتم صد العدو وتكبيده خسائر فادحة".وشدد الرئيس بوتين، في وقت سابق، على أن "هجوم كييف المضاد، الذي بدأ في 4 يونيو/حزيران الماضي، لم يسفر عن أي نتائج".
https://sputnikarabic.ae/20230817/ضابط-أمريكي-الجيش-الأوكراني-يقع-في-مصيدة-الموت-1080161338.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أوكراني يكشف للإعلام الألماني عن "مشاكل خطيرة"

12:36 GMT 17.08.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Libkos
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كشفت صحيفة ألمانية أن للقوات المسلحة الأوكرانية واجهت مشاكل خطيرة في الهجوم المضاد بسبب حقول الألغام والطائرات الروسية.
وكتبت الصحيفة: "المشاكل التي تسبب في فشل وبطئ تقدم الهجوم المضاد، بأن الروس تمكنو من بناء أنظمة دفاعية، خاصة في الجنوب، وتجهيز مناطق كبيرة بالألغام".

وأضافت: "داخل الجيش الأوكراني، تمت الإشارة إلى حقيقة أن خطط الهجوم المضاد تم تنسيقها بشكل وثيق مع الشركاء الغربيين فيما يتعلق بالمعلومات الاستخباراتية، وخاصة مع الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى".

وقال ضابط في القوات المسلحة الأوكرانية للصحيفة بأن "مشكلة الألغام استخف بها الجميع، بمن فيهم شركاؤنا".

قالت الصحيفة: "لم يتم التقليل من شأن مشكلة الألغام فقط، فالتفوق الجوي الروسي من خلال طائرات الهليكوبتر القتالية والطائرات دون طيار يمنح روسيا ميزة كبيرة".

وأشارت صحيفة "بيلد" إلى أن الحكومة في كييف تدرك أن الضغط يتزايد، خاصة مع الحملة الانتخابية الأمريكية المقبلة. بدأ السياسيون الجمهوريون حول دونالد ترامب بالفعل في إحداث ضجة كبيرة ضد المزيد من المساعدات.
دبابة أوكرانية مدمرة في فولنوفاخا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي: الجيش الأوكراني يقع في "مصيدة الموت"
09:13 GMT
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب الدفاعات الروسية المحصنة، التي من الصعب اختراقها. علاوة على ذلك، يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر فادحة، ما أجبره على التراجع".
وقال الرئيس بوتين: "لم ينجح العدو في جميع جبهات القتال. لقد توقفت جميع محاولات الهجوم المضاد، وتم صد العدو وتكبيده خسائر فادحة".
وشدد الرئيس بوتين، في وقت سابق، على أن "هجوم كييف المضاد، الذي بدأ في 4 يونيو/حزيران الماضي، لم يسفر عن أي نتائج".
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