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القوات الروسية تضرب نقطتي تحكم للطائرات المسيرة الأوكرانية
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230817/ضربة-صاروخية-روسية-تدمر-مقر-قيادة-عسكري-أوكراني---1080164246.html
ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا أوكرانيا محملا بالذخيرة
ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا أوكرانيا محملا بالذخيرة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بقيام القوات الروسية بتدمير قطار عسكري أوكراني محمل بالذخيرة، وذلك بتوجيه ضربة صاروخية مباشرة استهدفته في... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T10:43+0000
2023-08-17T10:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في محطة ميجيفايا في منطقة دنيبروبتروفسك، دمر قطار عسكري عسكري (أوكراني) محمل بالذخيرة، بضربة صاروخية".
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روسيا
روسيا

ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا أوكرانيا محملا بالذخيرة

10:43 GMT 17.08.2023 (تم التحديث: 10:57 GMT 17.08.2023)
© Photo / Russian Ministry of Defenseصواريخ روسية تنطلق من سفن رحبية روسية في البحر الأسود
صواريخ روسية تنطلق من سفن رحبية روسية في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© Photo / Russian Ministry of Defense
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يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بقيام القوات الروسية بتدمير قطار عسكري أوكراني محمل بالذخيرة، وذلك بتوجيه ضربة صاروخية مباشرة استهدفته في دنيبروبتروفسك.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في محطة ميجيفايا في منطقة دنيبروبتروفسك، دمر قطار عسكري عسكري (أوكراني) محمل بالذخيرة، بضربة صاروخية".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:51 GMT
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