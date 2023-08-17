https://sputnikarabic.ae/20230817/ضربة-صاروخية-روسية-تدمر-مقر-قيادة-عسكري-أوكراني---1080164246.html
ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا أوكرانيا محملا بالذخيرة
ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا أوكرانيا محملا بالذخيرة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بقيام القوات الروسية بتدمير قطار عسكري أوكراني محمل بالذخيرة، وذلك بتوجيه ضربة صاروخية مباشرة استهدفته في... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T10:43+0000
2023-08-17T10:43+0000
2023-08-17T10:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في محطة ميجيفايا في منطقة دنيبروبتروفسك، دمر قطار عسكري عسكري (أوكراني) محمل بالذخيرة، بضربة صاروخية".
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روسيا
ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا أوكرانيا محملا بالذخيرة
10:43 GMT 17.08.2023 (تم التحديث: 10:57 GMT 17.08.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بقيام القوات الروسية بتدمير قطار عسكري أوكراني محمل بالذخيرة، وذلك بتوجيه ضربة صاروخية مباشرة استهدفته في دنيبروبتروفسك.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في محطة ميجيفايا في منطقة دنيبروبتروفسك، دمر قطار عسكري عسكري (أوكراني) محمل بالذخيرة، بضربة صاروخية".