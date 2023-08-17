https://sputnikarabic.ae/20230817/عقيد-في-الجيش-النمساوي-يكشف-عن-خطر-كبير-سيواجه-كييف-في-إرسال-آخر-احتياطاتها-1080153348.html

عقيد في الجيش النمساوي يكشف عن خطر كبير سيواجه كييف في إرسال آخر احتياطاتها

عقيد في الجيش النمساوي يكشف عن خطر كبير سيواجه كييف في إرسال آخر احتياطاتها

صرح العقيد في القوات المسلحة النمساوية، ماركوس ريزنر، بأن القوات المسلحة الأوكرانية ستواجه خطرًا كبيرًا بإرسال اللواء الأخير المعد للهجوم على خلفية تكثيف... 17.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-17T05:59+0000

2023-08-17T05:59+0000

2023-08-17T05:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ماركوس ريزنر: "تود أوكرانية تحقيق اختراق قبل الخريف، لكن إعادة نشر آخر لألوية الهجومية في الجبهة قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".وقال ريزنر لصحيفة "Tagesspiegel": "نشر هذه القوات يقلل من مساحة المناورة الأوكرانية لشن هجوم إضافي في الاتجاه المركزي، والذي كان مستمرًا منذ 4 يونيو".في وقت سابق، كتبت صحيفة أمريكية أن أوكرانيا أرسلت لواء الهجوم 82 المحمول جواً إلى الجبهة، وهي آخر وحدة رئيسية تحتفظ بها القوات المسلحة الأوكرانية في الاحتياط. فإن إرهاق الوحدات الأخيرة من الجيش الأوكراني سيزيد من خطر تركها بلا قوة قبل الهجوم الروسي.وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وفي وقت سابق، ذكرت الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت بالفعل 43 ألف جندي منذ أن بدأت "الهجوم" في يونيو.وقال الرئيس بوتين: "لم ينجح العدو في جميع جبهات القتال. لقد توقفت جميع محاولات الهجوم المضاد، وتم صد العدو وتكبيده خسائر فادحة".وشدد الرئيس بوتين، في وقت سابق، على أن "هجوم كييف المضاد، الذي بدأ في 4 يونيو الماضي، لم يسفر عن أي نتائج".

https://sputnikarabic.ae/20230817/ضابط-أمريكي-يجب-على-كييف-تجميد-الصراع-1080152891.html

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