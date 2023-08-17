https://sputnikarabic.ae/20230817/علماء-يحققون-اختراقا-بزراعة-ناجحة-لكيلة-خنزير-داخل-جسد-إنسان-فيديو-1080176604.html
علماء يحققون "اختراقا" بزراعة ناجحة لكيلة خنزير داخل جسد إنسان... فيديو
علماء يحققون "اختراقا" بزراعة ناجحة لكيلة خنزير داخل جسد إنسان... فيديو
زرع جراحون كلية خنزير في جسد رجل ميت دماغياً، وعملت بشكل طبيعي لأكثر من شهر - وهي خطوة حاسمة نحو عملية يأمل فريق نيويورك أن يجربها في نهاية المطاف على مرضى... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T14:47+0000
2023-08-17T14:47+0000
2023-08-17T14:47+0000
مجتمع
علوم
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ويتسابق العلماء في جميع أنحاء العالم لتعلم كيفية استخدام أعضاء الحيوانات لإنقاذ حياة البشر، وتقدم الجثث المتبرع بها للأبحاث تجربة مفيدة.وأعلن مركز لانغون الطبي الأكاديمي في جامعة نيويورك عن أحدث تجربة تم الإعلان عنها يوم أمس الأربعاء، تشير إلى أطول فترة عمل لكلية خنزير في إنسان، وإن كان ميتا - ولم ينته بعد. من المقرر أن يقوم الباحثون بتتبع أداء الكلى للشهر الثاني.وصرح الدكتور روبرت مونتغمري، مدير معهد زرع الأعضاء في المركز لصحفيين سألوه فيما إذا كان هذا العضو سيعمل حقًا كعضو بشري بالقول: "على ما يبدو أجل إنها تبدو أفضل من كلية بشرية".إن احتمال أن تساعد كلى الخنازير يومًا ما في تخفيف النقص الحاد في الأعضاء القابلة للزرع أقنعت عائلة موريس "مو" ميلر البالغ من العمر 57 عامًا من شمال ولاية نيويورك بالتبرع بجسده من أجل التجربة.وفشلت محاولات زرع الأعضاء من حيوان إلى إنسان لعقود من الزمن حيث هاجمت أجهزة المناعة البشرية الأنسجة الغريبة، يستخدم الباحثون الآن الخنازير المعدلة وراثيًا حتى تتوافق أعضاؤهم بشكل أفضل مع أجسام البشر.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
علماء يحققون "اختراقا" بزراعة ناجحة لكيلة خنزير داخل جسد إنسان... فيديو
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زرع جراحون كلية خنزير في جسد رجل ميت دماغياً، وعملت بشكل طبيعي لأكثر من شهر - وهي خطوة حاسمة نحو عملية يأمل فريق نيويورك أن يجربها في نهاية المطاف على مرضى أحياء.
ويتسابق العلماء في جميع أنحاء العالم لتعلم كيفية استخدام أعضاء الحيوانات لإنقاذ حياة البشر، وتقدم الجثث المتبرع بها للأبحاث تجربة مفيدة.
وأعلن مركز لانغون الطبي الأكاديمي في جامعة نيويورك عن أحدث تجربة تم الإعلان عنها يوم أمس الأربعاء، تشير إلى أطول فترة عمل لكلية خنزير في إنسان، وإن كان ميتا - ولم ينته بعد. من المقرر أن يقوم الباحثون بتتبع أداء الكلى للشهر الثاني.
وصرح الدكتور روبرت مونتغمري، مدير معهد زرع الأعضاء في المركز لصحفيين سألوه فيما إذا كان هذا العضو سيعمل حقًا كعضو بشري بالقول: "على ما يبدو أجل إنها تبدو أفضل من كلية بشرية".
واستبدل مونتغمري كليتي رجل متوفى بكلية واحدة من خنزير معدل وراثيًا وشاهدها تبدأ على الفور في إنتاج البول.
إن احتمال أن تساعد كلى الخنازير يومًا ما في تخفيف النقص الحاد في الأعضاء القابلة للزرع أقنعت عائلة موريس "مو" ميلر البالغ من العمر 57 عامًا من شمال ولاية نيويورك بالتبرع بجسده من أجل التجربة.
وفشلت محاولات
زرع الأعضاء من حيوان إلى إنسان لعقود من الزمن حيث هاجمت أجهزة المناعة البشرية الأنسجة الغريبة، يستخدم الباحثون الآن الخنازير المعدلة وراثيًا حتى تتوافق أعضاؤهم بشكل أفضل مع أجسام البشر.