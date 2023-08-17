https://sputnikarabic.ae/20230817/فيصل-بن-فرحان-يعلن-تفعيل-الاتفاقيات-الأمنية-والاقتصادية-مع-إيران--عاجل-1080172401.html
فيصل بن فرحان يعلن تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران
فيصل بن فرحان يعلن تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران
أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بعد استقبال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الرياض، أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T13:22+0000
2023-08-17T13:22+0000
2023-08-17T13:59+0000
السعودية
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إيران
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كما أكد "تطلع المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية مع طهران، مضيفاً أن الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة بين الجانبين".ونوه ابن فرحان في مؤتمر صحفي مشترك بمقر الوزارة، مع نظيره الإيراني اليوم الخميس، إلى أن "المملكة حريصة على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران، وقال: "نسعى لتفعيل العلاقات مع طهران بناء على الاحترام المتبادل"، حسبما ذكرته قناة "العربية".وقال عبد اللهيان إنه "نثمن دور المملكة في المنطقة، بإمكاننا العمل مع السعودية لحل الموضوعات العالقة بالمنطقة بشكل فوري".كما لفت إلى أن العلاقات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح وتشهد تقدماً. وشدد على أن بلاده عازمة على تطوير وتعزيز العلاقات مع السعودية.وشكر عبداللهيان السعودية على "تعاونها في تسهيل الحج والعمرة للإيرانيين".
https://sputnikarabic.ae/20230816/مستشار-الرئيس-الإيراني-التعاون-مع-السعودية-أمر-استراتيجي-ومهم-للغاية-1080142771.html
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السعودية, العالم العربي, إيران
السعودية, العالم العربي, إيران
فيصل بن فرحان يعلن تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران
13:22 GMT 17.08.2023 (تم التحديث: 13:59 GMT 17.08.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بعد استقبال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الرياض، أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران "نقطة مفصلية للأمن في المنطقة".
كما أكد "تطلع المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية مع طهران، مضيفاً أن الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة بين الجانبين".
ونوه ابن فرحان في مؤتمر صحفي مشترك بمقر الوزارة، مع نظيره الإيراني اليوم الخميس، إلى أن "المملكة حريصة على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران، وقال: "نسعى لتفعيل العلاقات مع طهران بناء على الاحترام المتبادل"، حسبما ذكرته قناة "العربية
".
كما أضاف أن المملكة تثمن دعم إيران لملف السعودية لاستضافة "إكسبو 2030".
وقال عبد اللهيان إنه "نثمن دور المملكة في المنطقة، بإمكاننا العمل مع السعودية لحل الموضوعات العالقة بالمنطقة بشكل فوري".
وأشار إلى أن طهران تدعم تحقيق الأمن والسلام في المنطقة دون تجزئة.
كما لفت إلى أن العلاقات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح وتشهد تقدماً. وشدد على أن بلاده عازمة على تطوير وتعزيز العلاقات مع السعودية.
كما أكد أن هناك اتفاقا في وجهات النظر بين الجانبين على تفعيل الاتفاقيات الأساسية، مضيفاً أن الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي سيزور المملكة قريباً.
وشكر عبداللهيان
السعودية على "تعاونها في تسهيل الحج والعمرة للإيرانيين".