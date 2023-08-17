https://sputnikarabic.ae/20230817/قطر-تدخل-على-خط-الوساطة-بين-المغرب-والجزائر-1080173296.html

قطر تدخل على خط الوساطة بين المغرب والجزائر

قطر تدخل على خط الوساطة بين المغرب والجزائر

لرأب الصدع بين الجارتين، المغرب والجزائر، أبدت قطر موافقتها على أي طلب رسمي لتقريب وجهات النظر بين المسؤولين في البلدين، في ظل الخلافات القائمة بينهما على عدة... 17.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-17T13:56+0000

2023-08-17T13:56+0000

2023-08-17T13:56+0000

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قطر تدخل على خط الوساطة بين المغرب والجزائر قطر تدخل على خط الوساطة بين المغرب والجزائر

مستشار رئيس مجلس الوزراء القطري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أكد التزام بلاده بأي دور يطلب منها، أو يمكنها تحقيقه، في إطار الرؤية المتعلقة بالمنطقة، مشيرا إلى أن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى رسالة خطية من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.وأوضح أن الرسائل بين الدوحة والجزائر التي تم الإشارة إليها تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأن رأب الصدع بين الأشقاء يمثل اهتماما رئيسياً لدولة قطر.وشدد على أن البلدين جارين وما يجمعهما أكبر من الذي يفرقهما، مبينا أن الأجندات الخارجية تعمل على زيادة الخلاف، ويجب ألا يستمع لها الطرف المغربي، لأن العلاقات بينهما أهم بكثير من المنظور الاستراتيجي والمدى البعيد.وأكد أن الجزائر لن تفتح الحدود ولن تقيم العلاقات طالما هناك تطبيع، موضحا أن المغرب يزج بدول الوساطة في قضية حدودية ونزاعية، مشددا على أن مسار التصالح يكون على أساس تقرير مصير الشعب الصحراوي وكذلك الفلسطيني.وذكر أن الجزائر لم ترد بشكل إيجابي على طلب المغرب، مشيرا إلى أن دعوات الوساطة مفتوحة، والحديث عنها لم يكن مطروحا بشكل رسمي وجاء في إطار عام، مضيفا أن المطلوب من الطرف الجزائري التحرك لأن الرباط قدمت ما يمكن في هذا الإطار.إعداد وتقديم: عبدالله حميد

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