https://sputnikarabic.ae/20230817/قطر-تدين-بشدة-العدوان-الإسرائيلي-على-جنين-واقتحام-الأقصى-1080172230.html

قطر تدين بشدة "العدوان الإسرائيلي" على جنين واقتحام الأقصى

قطر تدين بشدة "العدوان الإسرائيلي" على جنين واقتحام الأقصى

حذرت قطر، اليوم الخميس، من تلاشي فرص السلام واتساع دائرة العنف بالضفة الغربية بسبب التصعيد الإسرائيلي المتواصل. 17.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-17T13:30+0000

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جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية القطرية، على خلفية اقتحام قوة إسرائيلية لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية واغتيال فلسطيني، وفق وكالة الأنباء الرسمية (قنا).وأدانت الدوحة "بشدة"، ما سمته "العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية، الذي أدى لاستشهاد فلسطيني، واقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وأداء طقوس تلمودية في باحاته".واعتبر البيان أن "هذه الاعتداءات حلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المستمرة والمروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وتمثل في الوقت ذاته استفزازا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".وحذرت الخارجية القطرية "من تلاشي فرص السلام، واتساع دائرة العنف بسبب التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وشددت "على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي، وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية".وختمت الخارجية القطرية بالتأكيد على موقف الدوحة "الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".وصباح الخميس، اغتالت قوات إسرائيلية مصطفى الكستوني (32 عاما)، أحد قائد "كتائب" شهداء الأقصى" الجناح المسلح لحركة "فتح" خلال عملية اقتحام لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية، واعتقلت شقيقه، وقصفت منزلهما قبل الانسحاب منه.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الكستوني إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال في الرأس والصدر والبطن، خلال العدوان على جنين صباح اليوم".وبمقتل الكستوني، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين الذين ارتقوا برصاص القوات الإسرائيلية والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 228 منهم 69 قتيلا في جنين وحدها.وصباح اليوم الخميس، اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.وقالت دائرة أوقاف القدس إن "503 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة، وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة".

https://sputnikarabic.ae/20230817/مقتل-فلسطيني-وإصابة-اثنين-آخرين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-جنين-1080161064.html

https://sputnikarabic.ae/20230815/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-الجنائية-الدولية-بالخروج-عن-صمتها-ومحاكمة-مجرمي-الحرب-الإسرائيليين-1080093428.html

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