https://sputnikarabic.ae/20230817/لبنان-يرفض-استقبال-أي-مهاجر-غير-شرعي-لا-يحمل-جنسيته-1080174785.html
لبنان يرفض استقبال أي مهاجر غير شرعي لا يحمل جنسيته
لبنان يرفض استقبال أي مهاجر غير شرعي لا يحمل جنسيته
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الخميس، رفض لبنان استقبال أيّ مهاجر غير شرعي باستثناء مواطنيها، حتى لو كانت نقطة انطلاقه المياه أو الأراضي اللبنانية. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T14:07+0000
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وحسب قناة "الجديد"، قالت الخارجية اللبنانية في بيان، إن "لبنان تبلغ بانطلاق قارب هجرة غير شرعي من مياهه باتجاه قبرص". وأضاف البيان: "إذ تدين الوزارة الهجرة غير الشرعية، تؤكد التزام لبنان باستقبال حاملي الأوراق الثبوتية اللبنانية من المهاجرين الموجودين على متنها (القوارب)".وأعربت الوزارة "عن قلقها إزاء ازدواجية المعايير لدى بعض الدول والجهات في التعاطي مع المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة السوريين".وأشارت إلى أن "هذه الدول ترفض إدخالهم إليها وتعيدهم قسرًا عبر دولٍ ثالثة إلى مناطق سورية تصفها هي نفسها بأنها غير آمنة".وبحسب تصريح سابق لوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، فقد شهدت سواحل الشمال اللبناني ما لا يقل عن 155 محاولة هجرة غير شرعية خلال الربع الثالث من عام 2022، شارك فيها 4637 شخصاً، وأدت إلى وفاة 214 شخصاً على الأقل، وفقدان 225.
https://sputnikarabic.ae/20211212/وكالة-لبنان-يتحول-إلى-نقطة-لانطلاق-المهاجرين-إلى-أوروبا-1053832505.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
لبنان يرفض استقبال أي مهاجر غير شرعي لا يحمل جنسيته
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أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الخميس، رفض لبنان استقبال أيّ مهاجر غير شرعي باستثناء مواطنيها، حتى لو كانت نقطة انطلاقه المياه أو الأراضي اللبنانية.
وحسب قناة
"الجديد"، قالت الخارجية اللبنانية في بيان، إن "لبنان تبلغ بانطلاق قارب هجرة غير شرعي من مياهه باتجاه قبرص".
وأضاف البيان: "إذ تدين الوزارة الهجرة غير الشرعية، تؤكد التزام لبنان
باستقبال حاملي الأوراق الثبوتية اللبنانية من المهاجرين الموجودين على متنها (القوارب)".
وشدد البيان على "رفض لبنان استقبال أي مهاجر غير لبناني هاجر بطريقة غير شرعية مهما تكن نقطة انطلاق القارب الذي كان على متنه".
12 ديسمبر 2021, 05:31 GMT
وأعربت الوزارة "عن قلقها إزاء ازدواجية المعايير لدى بعض الدول والجهات في التعاطي مع المهاجرين غير الشرعيين
، وخاصة السوريين".
وأشارت إلى أن "هذه الدول ترفض إدخالهم إليها وتعيدهم قسرًا عبر دولٍ ثالثة إلى مناطق سورية تصفها هي نفسها بأنها غير آمنة".
وبحسب تصريح سابق لوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، فقد شهدت سواحل الشمال اللبناني ما لا يقل عن 155 محاولة هجرة غير شرعية خلال الربع الثالث من عام 2022، شارك فيها 4637 شخصاً، وأدت إلى وفاة 214 شخصاً على الأقل، وفقدان 225.