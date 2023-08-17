https://sputnikarabic.ae/20230817/ما-خفي-أعظم-البيدوفيليا-كابوس-يقلق-الأولياء-وخطر-يقتل-الطفولة-1080167595.html
ما خفي أعظم... "البيدوفيليا" كابوس يقلق الأولياء وخطر يقتل الطفولة
ما خفي أعظم... "البيدوفيليا" كابوس يقلق الأولياء وخطر يقتل الطفولة
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: قضية الاستغلال الجنسي للأطفال وتداعياته على صحتهم النفسية والعقلية وكيف يمكن للقانون في... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T11:02+0000
2023-08-17T11:02+0000
2023-08-17T11:08+0000
راديو
صدى الحياة
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ما خفي أعظم... "البيدوفيليا" كابوس يقلق الأولياء وخطر يقتل الطفولة.
ما خفي أعظم... "البيدوفيليا" كابوس يقلق الأولياء وخطر يقتل الطفولة.
تشديد العقوبات لردع اغتصاب الطفولةحوادث كثيرة وقعت تقشعر لها الأبدان ولا تصدق وكان ضحيتها أطفال صغار، استغلال جنسي بأبشع الطرق وتحرّش واغتصاب أمام الملأ وما خفي أعظم. فكيف لطفل أن يدافع عن نفسه أمام وحش بشري يكبره بعقود، وكيف له أن يصبح طفلا عاديا بعد هذا؟.حول هذا الموضوع، قالت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات بالمغرب، السيدة رحاب حنان لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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ما خفي أعظم... "البيدوفيليا" كابوس يقلق الأولياء وخطر يقتل الطفولة
11:02 GMT 17.08.2023 (تم التحديث: 11:08 GMT 17.08.2023) تابعنا عبر
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: قضية الاستغلال الجنسي للأطفال وتداعياته على صحتهم النفسية والعقلية وكيف يمكن للقانون في الدول العربية ردع هذه الظاهرة الخطيرة.
تشديد العقوبات لردع اغتصاب الطفولة
حوادث كثيرة وقعت تقشعر لها الأبدان ولا تصدق وكان ضحيتها أطفال صغار، استغلال جنسي بأبشع الطرق وتحرّش واغتصاب أمام الملأ وما خفي أعظم. فكيف لطفل أن يدافع عن نفسه أمام وحش بشري يكبره بعقود، وكيف له أن يصبح طفلا عاديا بعد هذا؟.
حول هذا الموضوع، قالت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات بالمغرب، السيدة رحاب حنان لبرنامج "صدى الحياة":
"لا يمكننا تحميل مسؤولية تعرض الأطفال للاعتداءات الجنسية للآباء، لأن المسؤولية يتقاسمها جزء منها الآباء والجزء الأكبر القوانين وجزء منها الدولة كحكومة، وبالتالي القانون هو من يتحمل المسؤولية لأنه ليس قانونا زجريا بمثل ما يكفي والعقوبات التي تطبّق على هذه الحالات صغيرة جدا وغير رادعة ولا يمكن بشكل أو بآخر أن تكون مقابلة للضرر الذي تعرض له الطفل والأسرة، نحن بحاجة إلى تعديل تغيير القانون الجنائي المرتبط بهذه الحوادث".
وأكّدت السّيدة رحاب بأنّ "حوادث الاعتداء على الأطفال هي حوادث بمثابة تجارة بالبشر وعقوبتها تصل إلى 30 سنة، ويجب أن نطبّق فيها العقوبات القصوى وليست الدنيا".
التفاصيل في الملف الصوتي...