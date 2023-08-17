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مدينة عربية في قمة قائمة أجمل مناطق العالم "أحادية اللون"... صور
مدينة عربية في قمة قائمة أجمل مناطق العالم "أحادية اللون"... صور
تعد مدينة شفشاون ثالث أكثر المدن ذات اللون الموحد إثارة للإعجاب في العالم، إذ تتميز المدينة الواقعة في شمال المغرب بأزرقها النابض بالحياة التي تغطي واجهات بعض... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T15:33+0000
2023-08-17T15:33+0000
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ووفقًا لتصنيف الموقع المتخصص "أركيتكتشرال دايجست" تتنوع الفرضيات حول أصل تلوين هذه المدينة باللون الأزرق.ولا يزال آخرون يجادلون بأن "اللون الأزرق هو لون شائع في الديانة اليهودية وأن اللاجئين اليهود ربما قد رسموا الواجهات بعد الاستقرار في المنطقة خلال الاضطهاد في القرن الخامس عشر".وهما مدينة جودبور، التي غطى اللون الأزرق جدرانها أيضا، وجايبور، مع المعالم ذات اللوان الوردي.ولم تُدرج مدينة شفشاون المغربية كموقع تراث لليونسكو لجدرانها أحادية اللون، ولكن لعجائب أخرى، كنظامها الغذائي.وتعتبر شفشاون أيضًا جزءا من شبكة اليونسكو العالمية للمدن المتعلمة (GNLC)، إلى جانب مدن مغربية أخرى مثل مراكش وإفران.
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العالم العربي, العالم
العالم العربي, العالم

مدينة عربية في قمة قائمة أجمل مناطق العالم "أحادية اللون"... صور

15:33 GMT 17.08.2023
© AFP 2023 / EMILY IRVING-SWIFTمنظر عام يظهر شارع مطلي باللون الازرق لمدينة شفشاون بالريف الشمالي للمغرب
منظر عام يظهر شارع مطلي باللون الازرق لمدينة شفشاون بالريف الشمالي للمغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© AFP 2023 / EMILY IRVING-SWIFT
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تعد مدينة شفشاون ثالث أكثر المدن ذات اللون الموحد إثارة للإعجاب في العالم، إذ تتميز المدينة الواقعة في شمال المغرب بأزرقها النابض بالحياة التي تغطي واجهات بعض المنازل، وكذلك الشوارع والسلالم.
ووفقًا لتصنيف الموقع المتخصص "أركيتكتشرال دايجست" تتنوع الفرضيات حول أصل تلوين هذه المدينة باللون الأزرق.
يعتقد البعض أن اللون الأزرق يطرد البعوض، بينما يدعي البعض الآخر أنه يرمز إلى السماء أو البحر الأبيض المتوسط.
ولا يزال آخرون يجادلون بأن "اللون الأزرق هو لون شائع في الديانة اليهودية وأن اللاجئين اليهود ربما قد رسموا الواجهات بعد الاستقرار في المنطقة خلال الاضطهاد في القرن الخامس عشر".
© AFP 2023 / EMILY IRVING-SWIFTرجل مغربي يمشي في مدينة شفشاون
رجل مغربي يمشي في مدينة شفشاون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
رجل مغربي يمشي في مدينة شفشاون
© AFP 2023 / EMILY IRVING-SWIFT

من بين المدن الأخرى في الترتيب، تبرز الهند، حيث احتلت مرتبة مدينتين موحدتي الألوان في القائمة.

وهما مدينة جودبور، التي غطى اللون الأزرق جدرانها أيضا، وجايبور، مع المعالم ذات اللوان الوردي.
ولم تُدرج مدينة شفشاون المغربية كموقع تراث لليونسكو لجدرانها أحادية اللون، ولكن لعجائب أخرى، كنظامها الغذائي.
© AFP 2023 / FADEL SENNAامرأة تمشي على طول زقاق صغير في مدينة شفشاون شمال غرب المغرب
امرأة تمشي على طول زقاق صغير في مدينة شفشاون شمال غرب المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
امرأة تمشي على طول زقاق صغير في مدينة شفشاون شمال غرب المغرب
© AFP 2023 / FADEL SENNA

إذ تعتبر المنطقة بالفعل من مراكز "حمية البحر الأبيض المتوسط" الغذائية الشهيرة، وهي طريقة قديمة للأكل تعتمد على زيت الزيتون والحبوب والخضروات والأسماك والتوابل.

وتعتبر شفشاون أيضًا جزءا من شبكة اليونسكو العالمية للمدن المتعلمة (GNLC)، إلى جانب مدن مغربية أخرى مثل مراكش وإفران.
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