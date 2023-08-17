https://sputnikarabic.ae/20230817/مصر-تخطط-لإنشاء-منطقة-لوجستية-على-الحدود-الليبية-1080159441.html
مصر تخطط لإنشاء منطقة لوجستية على الحدود الليبية
مصر تخطط لإنشاء منطقة لوجستية على الحدود الليبية
تواصل مصر سعيها لتعزيز حركة التجارة مع ليبيا عن طريق العديد من المشروعات التي تساهم في تنمية المناطق الحدودية. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T08:15+0000
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وتشمل تلك المشروعات خطة مصرية لإنشاء منطقة لوجستية على الحدود المصرية الليبية بالقرب من منفذ السلوم البري، حسبما ذكرت شبكة "الشرق" الاخبارية.ولفتت الشبكة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أشار إلى ذلك خلال لقائه مع أهالي مرسى مطروح، أمس الأربعاء.كما أشار السيسي إلى جهود حكومية لتنمية المنطقة الغربية وخاصة محافظة مطروح تشمل الموانئ، إضافة إلى قطار سريع يصل مدينة السلوم.وأوضح السيسي أن الهدف من تطوير منفذ السلوم البري هو دعم حركة التجارة مع ليبيا، مشيرا إلى أن المنطقة اللوجستية التي سيتم إنشاؤها ستكون على مساحة تصل إلى نحو مليون متر مربع.وأوضح الرئيس المصري أن تلك المنطقة ستساهم في تعزيز حركة التجارة بين الدولتين وخلق فرص عمل جديدة تترافق مع تنمية المنطقة.وتمثل مصدر مصدرا أساسيا لتصدير السلع إلى ليبيا، حيث تكون تكلفتها أقل مقارنة بالسلع المستوردة من أوروبا، وتسعى الدولتان لتعزيز التبادل التجاري بينهما.وفي تصريحات سابقة، قال إبراهيم الجراري، رئيس الغرفة الليبية المصرية الاقتصادية، إن رفع الحظر عن تصدير بعض المنتجات من مصر خفض أسعار بيعها في ليبيا بدرجة كبيرة.وتشهد ليبيا أزمة سياسية بسبب وجود حكومتين إحداهما في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة.وترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار ليبيا اليوم
مصر تخطط لإنشاء منطقة لوجستية على الحدود الليبية
08:15 GMT 17.08.2023 (تم التحديث: 08:41 GMT 17.08.2023) تابعنا عبر
تواصل مصر سعيها لتعزيز حركة التجارة مع ليبيا عن طريق العديد من المشروعات التي تساهم في تنمية المناطق الحدودية.
وتشمل تلك المشروعات خطة مصرية لإنشاء منطقة لوجستية على الحدود المصرية الليبية بالقرب من منفذ السلوم البري، حسبما ذكرت
شبكة "الشرق" الاخبارية.
ولفتت الشبكة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أشار إلى ذلك خلال لقائه مع أهالي مرسى مطروح، أمس الأربعاء.
كما أشار السيسي إلى جهود حكومية لتنمية المنطقة الغربية وخاصة محافظة مطروح تشمل الموانئ، إضافة إلى قطار سريع يصل مدينة السلوم.
وأوضح السيسي أن الهدف من تطوير منفذ السلوم البري هو دعم حركة التجارة مع ليبيا
، مشيرا إلى أن المنطقة اللوجستية التي سيتم إنشاؤها ستكون على مساحة تصل إلى نحو مليون متر مربع.
وأوضح الرئيس المصري أن تلك المنطقة ستساهم في تعزيز حركة التجارة
بين الدولتين وخلق فرص عمل جديدة تترافق مع تنمية المنطقة.
وتمثل مصدر مصدرا أساسيا لتصدير السلع إلى ليبيا، حيث تكون تكلفتها أقل مقارنة بالسلع المستوردة من أوروبا، وتسعى الدولتان لتعزيز التبادل التجاري بينهما.
وفي تصريحات سابقة، قال إبراهيم الجراري، رئيس الغرفة الليبية المصرية
الاقتصادية، إن رفع الحظر عن تصدير بعض المنتجات من مصر خفض أسعار بيعها في ليبيا بدرجة كبيرة.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية بسبب وجود حكومتين إحداهما في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة.
وترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.