إحصائية حديثة تحمل مؤشرات مقلقة حول نسب الزواج والطلاق في مصر
11:22 GMT 17.08.2023 (تم التحديث: 11:38 GMT 17.08.2023)
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالزواج في مصر
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدلات الزواج في مصر ارتفعت في 2022 مقارنة بعام 2021، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة وصلت لـ 5.6 في المئة.
كما أوضح الجهاز أن نسبة المواليد في العام الماضي حققت زيادة لم تتجاوز نصف في المئة مقارنة بعام 2021، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الخميس.
وأشارت إحصائيات الجهاز إلى ارتفاع معدلات الطلاق في 2022 بنسبة 5.9 في المئة مقارنة بمعدلات عام 2021.
زواج كل 34 ثانية
وفي تصريحات تلفزيونية، قال شاكر النجار، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز، إن مصر سجلت نحو 929 ألف حالة زواج في عام 2022 مقارنة بـ 880 ألف حالة في 2021، مضيفا: "هذا يعني أنه يتم تسجيل 2546 حالة زواج في اليوم بمتوسط حالة كل 34 ثانية".
© AFP 2023 / CRIS BOURONCLEالزواج في مصر
الزواج في مصر
© AFP 2023 / CRIS BOURONCLE
مولود كل 14 ثانية
وذكر النجار أن مصر سجلت نحو 2.19 مليون مولود في 2022 مقارنة بـ 2.18 مولود في 2021، مشيرا إلى أن المتوسط اليومي بلغ 6 آلاف و8 مواليد، بمعدل مولود كل 14 ثانية.
طلاق كل 117 ثانية
وبحسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء، فإن مصر سجلت نحو 270 ألف حالة طلاق في 2022 مقارنة بنحو 255 ألف حالة في 2021، بمعدل يومي يصل إلى 739 حالة طلاق، ومتوسط حالة واحدة كل 117 ثانية (نحو دقيقتين).
© AFP 2023 / VICTORIA HAZOUالزواج في مصر... مبادرة اجتماعية تقدم الدعم النفسي للنساء اللاتي يعانين من مشاكل بعد الطلاق
الزواج في مصر... مبادرة اجتماعية تقدم الدعم النفسي للنساء اللاتي يعانين من مشاكل بعد الطلاق
© AFP 2023 / VICTORIA HAZOU
ورصدت إحصائيات الجهاز أعداد حالات الزواج والمواليد وحالات الطلاق في المحافظات المصرية، وفيما يلي نسب تقريبية لما تم الإعلان عنه في أعلى 10 محافظات بكل فئة من الفئات الثلاث:
نسب الزواج في المحافظات المصرية في 2022
القاهرة: 150 ألف حالة.
الشرقية: 61 ألف حالة.
البحيرة: 59 ألف حالة.
الدقهلية: 57 ألف حالة.
المنيا: 56.6 ألف حالة.
سوهاج: 52 ألف حالة.
الغربية: 51 ألف حالة.
الإسكندرية: 50 ألف حالة.
الجيزة: 49 ألف حالة.
أسيوط: 44 ألف حالة.
13 مارس 2022, 11:53 GMT
نسب المواليد في المحافظات المصرية في 2022
الجيزة: 201 ألف مولود.
القاهرة: 180 ألف مولود.
المنيا: 161 ألف مولود.
الشرقية: 154 ألف مولود.
سوهاج: 151 ألف مولود.
البحيرة: 142 ألف مولود.
أسيوط: 135 ألف مولود.
الدقهلية: 122 ألف مولود.
القليوبية: 115 ألف مولود.
الإسكندرية: 97 ألف مولود.
24 أغسطس 2022, 15:52 GMT
نسب الطلاق في المحافظات المصرية في 2022
القاهرة: 57 ألف حالة.
الإسكندرية: 26 ألف حالة.
الجيزة: 24 ألف حالة.
الشرقية: 19 ألف حالة.
الدقهلية: 18 ألف حالة.
القليوبية: 14 ألف حالة.
الغربية: 14 ألف حالة.
البحيرة: 13 ألف حالة.
المنوفية: 8 آلاف حالة.
المنيا: 8 آلاف حالة.
وتعمل الحكومة المصرية على مساعدة المقبلين على الزواج بوسائل مختلفة من بينها المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري، وتشمل إجراء حزمة من الفحوصات الطبية لكشف الأمراض التي يمكن تؤثر على صحتهم في المستقبل.
كما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهات لتخفيف أزمة السكن بالنسبة للمقبلين على الزواج تتضمن دفع البنوك للاستثمار في مساكن الإسكان الاجتماعي، وفي ذات الوقت يتم إطلاق حملات توعية بهدف توعية المقبلين على الزواج بضرورة تجنب الأشياء التي يمكن أن تقودهم إلى الطلاق في المستقبل.