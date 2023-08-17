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https://sputnikarabic.ae/20230817/مصر-زواج-كل-34-ثانية-وحالة-طلاق-كل-دقيقتين-1080164445.html
إحصائية حديثة تحمل مؤشرات مقلقة حول نسب الزواج والطلاق في مصر
إحصائية حديثة تحمل مؤشرات مقلقة حول نسب الزواج والطلاق في مصر
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدلات الزواج في مصر ارتفعت في 2022 مقارنة بعام 2021، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة وصلت لـ 5.6 في المئة. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T11:22+0000
2023-08-17T11:38+0000
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كما أوضح الجهاز أن نسبة المواليد في العام الماضي حققت زيادة لم تتجاوز نصف في المئة مقارنة بعام 2021، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الخميس.وأشارت إحصائيات الجهاز إلى ارتفاع معدلات الطلاق في 2022 بنسبة 5.9 في المئة مقارنة بمعدلات عام 2021.زواج كل 34 ثانيةوفي تصريحات تلفزيونية، قال شاكر النجار، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز، إن مصر سجلت نحو 929 ألف حالة زواج في عام 2022 مقارنة بـ 880 ألف حالة في 2021، مضيفا: "هذا يعني أنه يتم تسجيل 2546 حالة زواج في اليوم بمتوسط حالة كل 34 ثانية".مولود كل 14 ثانيةوذكر النجار أن مصر سجلت نحو 2.19 مليون مولود في 2022 مقارنة بـ 2.18 مولود في 2021، مشيرا إلى أن المتوسط اليومي بلغ 6 آلاف و8 مواليد، بمعدل مولود كل 14 ثانية.طلاق كل 117 ثانيةوبحسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء، فإن مصر سجلت نحو 270 ألف حالة طلاق في 2022 مقارنة بنحو 255 ألف حالة في 2021، بمعدل يومي يصل إلى 739 حالة طلاق، ومتوسط حالة واحدة كل 117 ثانية (نحو دقيقتين).ورصدت إحصائيات الجهاز أعداد حالات الزواج والمواليد وحالات الطلاق في المحافظات المصرية، وفيما يلي نسب تقريبية لما تم الإعلان عنه في أعلى 10 محافظات بكل فئة من الفئات الثلاث:نسب الزواج في المحافظات المصرية في 2022نسب المواليد في المحافظات المصرية في 2022نسب الطلاق في المحافظات المصرية في 2022وتعمل الحكومة المصرية على مساعدة المقبلين على الزواج بوسائل مختلفة من بينها المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري، وتشمل إجراء حزمة من الفحوصات الطبية لكشف الأمراض التي يمكن تؤثر على صحتهم في المستقبل.كما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهات لتخفيف أزمة السكن بالنسبة للمقبلين على الزواج تتضمن دفع البنوك للاستثمار في مساكن الإسكان الاجتماعي، وفي ذات الوقت يتم إطلاق حملات توعية بهدف توعية المقبلين على الزواج بضرورة تجنب الأشياء التي يمكن أن تقودهم إلى الطلاق في المستقبل.
https://sputnikarabic.ae/20220313/اقتراح-في-البرلمان-المصري-بعدم-اعتماد-وثيقة-الزواج-إلا-بعد-إجراء-الفحوصات-الطبية-1059838991.html
https://sputnikarabic.ae/20220824/خبراء-لـسبوتنيك-تزايد-حالات-الطلاق-في-مصر-يولد-مجتمعا-غير-مستقر-1066810372.html
https://sputnikarabic.ae/20230808/بين-التضخم-والتمسك-بالتقاليد-متى-تنخفض-فاتورة-الزواج-في-مصر-1079885525.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
منوعات, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

إحصائية حديثة تحمل مؤشرات مقلقة حول نسب الزواج والطلاق في مصر

11:22 GMT 17.08.2023 (تم التحديث: 11:38 GMT 17.08.2023)
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالزواج في مصر
الزواج في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدلات الزواج في مصر ارتفعت في 2022 مقارنة بعام 2021، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة وصلت لـ 5.6 في المئة.
كما أوضح الجهاز أن نسبة المواليد في العام الماضي حققت زيادة لم تتجاوز نصف في المئة مقارنة بعام 2021، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الخميس.
وأشارت إحصائيات الجهاز إلى ارتفاع معدلات الطلاق في 2022 بنسبة 5.9 في المئة مقارنة بمعدلات عام 2021.

زواج كل 34 ثانية

وفي تصريحات تلفزيونية، قال شاكر النجار، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز، إن مصر سجلت نحو 929 ألف حالة زواج في عام 2022 مقارنة بـ 880 ألف حالة في 2021، مضيفا: "هذا يعني أنه يتم تسجيل 2546 حالة زواج في اليوم بمتوسط حالة كل 34 ثانية".
© AFP 2023 / CRIS BOURONCLEالزواج في مصر
الزواج في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
الزواج في مصر
© AFP 2023 / CRIS BOURONCLE

مولود كل 14 ثانية

وذكر النجار أن مصر سجلت نحو 2.19 مليون مولود في 2022 مقارنة بـ 2.18 مولود في 2021، مشيرا إلى أن المتوسط اليومي بلغ 6 آلاف و8 مواليد، بمعدل مولود كل 14 ثانية.

طلاق كل 117 ثانية

وبحسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء، فإن مصر سجلت نحو 270 ألف حالة طلاق في 2022 مقارنة بنحو 255 ألف حالة في 2021، بمعدل يومي يصل إلى 739 حالة طلاق، ومتوسط حالة واحدة كل 117 ثانية (نحو دقيقتين).
© AFP 2023 / VICTORIA HAZOUالزواج في مصر... مبادرة اجتماعية تقدم الدعم النفسي للنساء اللاتي يعانين من مشاكل بعد الطلاق
الزواج في مصر... مبادرة اجتماعية تقدم الدعم النفسي للنساء اللاتي يعانين من مشاكل بعد الطلاق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
الزواج في مصر... مبادرة اجتماعية تقدم الدعم النفسي للنساء اللاتي يعانين من مشاكل بعد الطلاق
© AFP 2023 / VICTORIA HAZOU
ورصدت إحصائيات الجهاز أعداد حالات الزواج والمواليد وحالات الطلاق في المحافظات المصرية، وفيما يلي نسب تقريبية لما تم الإعلان عنه في أعلى 10 محافظات بكل فئة من الفئات الثلاث:

نسب الزواج في المحافظات المصرية في 2022

القاهرة: 150 ألف حالة.
الشرقية: 61 ألف حالة.
البحيرة: 59 ألف حالة.
الدقهلية: 57 ألف حالة.
المنيا: 56.6 ألف حالة.
سوهاج: 52 ألف حالة.
الغربية: 51 ألف حالة.
الإسكندرية: 50 ألف حالة.
الجيزة: 49 ألف حالة.
أسيوط: 44 ألف حالة.
مجلس النواب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
اقتراح في البرلمان المصري بعدم اعتماد وثيقة الزواج إلا بعد إجراء الفحوصات الطبية
13 مارس 2022, 11:53 GMT

نسب المواليد في المحافظات المصرية في 2022

الجيزة: 201 ألف مولود.
القاهرة: 180 ألف مولود.
المنيا: 161 ألف مولود.
الشرقية: 154 ألف مولود.
سوهاج: 151 ألف مولود.
البحيرة: 142 ألف مولود.
أسيوط: 135 ألف مولود.
الدقهلية: 122 ألف مولود.
القليوبية: 115 ألف مولود.
الإسكندرية: 97 ألف مولود.
نساء في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
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خبراء لـ"سبوتنيك": تزايد حالات الطلاق في مصر يولد مجتمعا غير مستقر
24 أغسطس 2022, 15:52 GMT

نسب الطلاق في المحافظات المصرية في 2022

القاهرة: 57 ألف حالة.
الإسكندرية: 26 ألف حالة.
الجيزة: 24 ألف حالة.
الشرقية: 19 ألف حالة.
الدقهلية: 18 ألف حالة.
القليوبية: 14 ألف حالة.
الغربية: 14 ألف حالة.
البحيرة: 13 ألف حالة.
المنوفية: 8 آلاف حالة.
المنيا: 8 آلاف حالة.
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8 أغسطس, 15:51 GMT
وتعمل الحكومة المصرية على مساعدة المقبلين على الزواج بوسائل مختلفة من بينها المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري، وتشمل إجراء حزمة من الفحوصات الطبية لكشف الأمراض التي يمكن تؤثر على صحتهم في المستقبل.
كما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهات لتخفيف أزمة السكن بالنسبة للمقبلين على الزواج تتضمن دفع البنوك للاستثمار في مساكن الإسكان الاجتماعي، وفي ذات الوقت يتم إطلاق حملات توعية بهدف توعية المقبلين على الزواج بضرورة تجنب الأشياء التي يمكن أن تقودهم إلى الطلاق في المستقبل.
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