https://sputnikarabic.ae/20230817/مصر-زواج-كل-34-ثانية-وحالة-طلاق-كل-دقيقتين-1080164445.html

إحصائية حديثة تحمل مؤشرات مقلقة حول نسب الزواج والطلاق في مصر

إحصائية حديثة تحمل مؤشرات مقلقة حول نسب الزواج والطلاق في مصر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدلات الزواج في مصر ارتفعت في 2022 مقارنة بعام 2021، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة وصلت لـ 5.6 في المئة. 17.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-17T11:22+0000

2023-08-17T11:22+0000

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كما أوضح الجهاز أن نسبة المواليد في العام الماضي حققت زيادة لم تتجاوز نصف في المئة مقارنة بعام 2021، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الخميس.وأشارت إحصائيات الجهاز إلى ارتفاع معدلات الطلاق في 2022 بنسبة 5.9 في المئة مقارنة بمعدلات عام 2021.زواج كل 34 ثانيةوفي تصريحات تلفزيونية، قال شاكر النجار، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز، إن مصر سجلت نحو 929 ألف حالة زواج في عام 2022 مقارنة بـ 880 ألف حالة في 2021، مضيفا: "هذا يعني أنه يتم تسجيل 2546 حالة زواج في اليوم بمتوسط حالة كل 34 ثانية".مولود كل 14 ثانيةوذكر النجار أن مصر سجلت نحو 2.19 مليون مولود في 2022 مقارنة بـ 2.18 مولود في 2021، مشيرا إلى أن المتوسط اليومي بلغ 6 آلاف و8 مواليد، بمعدل مولود كل 14 ثانية.طلاق كل 117 ثانيةوبحسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء، فإن مصر سجلت نحو 270 ألف حالة طلاق في 2022 مقارنة بنحو 255 ألف حالة في 2021، بمعدل يومي يصل إلى 739 حالة طلاق، ومتوسط حالة واحدة كل 117 ثانية (نحو دقيقتين).ورصدت إحصائيات الجهاز أعداد حالات الزواج والمواليد وحالات الطلاق في المحافظات المصرية، وفيما يلي نسب تقريبية لما تم الإعلان عنه في أعلى 10 محافظات بكل فئة من الفئات الثلاث:نسب الزواج في المحافظات المصرية في 2022نسب المواليد في المحافظات المصرية في 2022نسب الطلاق في المحافظات المصرية في 2022وتعمل الحكومة المصرية على مساعدة المقبلين على الزواج بوسائل مختلفة من بينها المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري، وتشمل إجراء حزمة من الفحوصات الطبية لكشف الأمراض التي يمكن تؤثر على صحتهم في المستقبل.كما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهات لتخفيف أزمة السكن بالنسبة للمقبلين على الزواج تتضمن دفع البنوك للاستثمار في مساكن الإسكان الاجتماعي، وفي ذات الوقت يتم إطلاق حملات توعية بهدف توعية المقبلين على الزواج بضرورة تجنب الأشياء التي يمكن أن تقودهم إلى الطلاق في المستقبل.

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