https://sputnikarabic.ae/20230817/مطار-ومرفأ-بيروت-يعملان-منذ-أمس-على-المولدات-الكهربائية-إثر-انقطاع-الكهرباء-1080180808.html

مطار ومرفأ بيروت يعملان منذ أمس على المولدات إثر انقطاع الكهرباء

مطار ومرفأ بيروت يعملان منذ أمس على المولدات إثر انقطاع الكهرباء

كشف وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، أن مطار بيروت يعمل على مولداته الكهربائية الخاصة منذ الأمس بشكل مستمر ودون توقف. 17.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-17T15:54+0000

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بيروت - سبوتنيك. وأوضح في حديث للصحفيين قبيل جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس، "أن توقف معملي دير عمار والزهراني عن العمل عند الساعة الخامسة من قبل ظهر الأمس حتّم علينا تشغيل 4 مولدات قدرة كل منها 2 ميغاوات أي بمجموع 8 ميغاوات ليبقى عمل المطار مستمرا دون أي توقف أو خطأ".ولفت إلى "أن 5 مولدات كهربائية تعمل منذ الأمس دون انقطاع لتخديم مرفأ بيروت".وأشار إلى أن "رئيس الحكومة يتابع موضوع الكهرباء مع الشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني".وأكد أن "خطة الطوارئ التي وضعها مسبقاً للمرافق الأساسية العامة الجوية والبحرية أنقذت الوضع، لأن انقطاع التيار الكهربائي حتى لـ 5 دقائق عن المطار أو المرفأ يعد أمراً كارثياً".واستغرب النائب عن كتلة التغيريين الياس جرادي في حديث لـ"سبوتنيك"، استمرار عمل مولدات الكهرباء الخاصة، وتوقف معامل الدولة المغذية لكل المرافق العامة".وأوضح جرادي أن "السبب في توقف معملي دير عمار والزهراني يعود إلى فشل إدارات الدولة اللبنانية وفشل المسؤولين عن حوكمة هذه الإدارات".وانقطع التيار الكهربائي في لبنان كلياً عند الساعة 5 بعد ظهر أمس الأربعاء، نتيجةً لتوقف معملي دير عمار والزهراني الحراريين عن العمل.وتوقفت معها محطات ضخ المياه ومعظم المرافق العامة لأن معملي دير عمار والزهراني هما المعملان الحراريان الوحيدان الموضوعان على الشبكة الكهربائية الوطنية حاليًا.وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في وقت سابق في بيانٍ لها أنها "تبلغت من مشغل معملي دير عمار والزهراني الحراريين، شركة بريمسوث أنه، نتيجة عدم تسديد مستحقاتها المترتبة بالعملة الأجنبية، ستقوم بتوقيف مجموعات معملي الزهراني ودير عمار عن العمل".

https://sputnikarabic.ae/20230816/انقطاع-كلي-للكهرباء-في-لبنان-بسبب-توقف-معملي-الزهراني-ودير-عمار-عن-العمل-1080150865.html

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