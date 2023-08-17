https://sputnikarabic.ae/20230817/مفوض-الأمن-في-إيكواس-جاهزون-للتدخل-العسكري-في-النيجر-إذا-فشلت-الحلول-الدبلوماسية-1080169429.html

مفوض الأمن في إيكواس: جاهزون للتدخل العسكري في النيجر إذا فشلت الحلول الدبلوماسية

مفوض الأمن في إيكواس: جاهزون للتدخل العسكري في النيجر إذا فشلت الحلول الدبلوماسية

صرح عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن لدى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، اليوم الخميس، بأن مجموعة "إيكواس" جاهزة للتدخل... 17.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-17T12:04+0000

2023-08-17T12:04+0000

2023-08-17T12:04+0000

العالم

النيجر

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وقال عبد الفتاح موسى: "قوات الإيكواس مستعدة لنشر قواتها في النيجر، إذا فشلت جميع الحلول الدبلوماسية ... ستتم استعادة النظام الدستوري في البلاد بأي ثمن".وتابع: "المجلس العسكري في النيجر يتظاهر باستعداده للحوار ويبحث عن أسباب لتبرير الانقلاب".وأشار إلى أنه لا تزال هناك فرصة لحل الوضع في النيجر عبر الدبلوماسية، موضحًا أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، مشددًا على ضرورة استعادة النظام الدستوري في النيجر عبر كل الوسائل المتاحة.وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.ومطلع آب/ أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، عُقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر. ورفض رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، في وقت سابق، العقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ردًا على الانقلاب العسكري في البلاد، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.وتعد النيجر مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا. وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذه الدولة الأفريقية تستحوذ على 15% إلى 17% من اليورانيوم المستخدم في توليد الكهرباء في فرنسا.

https://sputnikarabic.ae/20230817/إعلام-داعش-ينقل-قواته-من-النيجر-إلى-الحدود-مع-نيجيريا-خشية-التدخل-العسكري-المحتمل-1080152582.html

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العالم, النيجر