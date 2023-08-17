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مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين
مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين
اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مدينة جنين بالضفة الغربية بعد تسلل وحدات خاصة إلى المدينة في منطقة الدوار والبلدة وسط اندلاع مواجهات... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، صباح اليوم الخميس، عن وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال عدوانه على مدينة جنين.وأشارت إلى مقتل الشاب الفلسطيني، مصطفى الكستوني (32 عاما)، على خلفية إصابته برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في الرأس والصدر والبطن، خلال اقتحام الجيش لمدينة جنين بالضفة الغربية، فضلا عن إصابة خطيرة لموظفة بوزارة الصحة أصيبت برصاصتين في البطن والصدر.ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن قوات الجيش الإسرائيلي فجرت منزل مصطفى الكستوني وهو في داخله بالبلدة القديمة من جنين، وذلك بالتوازي مع اختطاف الشابين هاني الكستوني، وحسن الهصيص.وكانت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة جنين قد أعلنت الإضراب والحداد، داعية المواطنين الفلسطينيين إلى المشاركة في مسيرة تشييع جثمان الكستوني، ظهر اليوم الخميس.ويشار إلى أن وزارة الخارجية الفلسطينية قد أدانت، أمس الأربعاء، "بأشد العبارات الاقتحامات الوحشية الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية".ولم تكتف الوزارة الفلسطينية بذلك، بل حمَّلت، الحكومة الاسرائيلية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، موضحة أنها "ستتابع هذه الجرائم أسوة بالجرائم السابقة مع الجنائية الدولية"، وتطالبها بالخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات وجرائم وصولاً لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين".
https://sputnikarabic.ae/20230815/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-الجنائية-الدولية-بالخروج-عن-صمتها-ومحاكمة-مجرمي-الحرب-الإسرائيليين-1080093428.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الضفة الغربية
مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين
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اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مدينة جنين بالضفة الغربية بعد تسلل وحدات خاصة إلى المدينة في منطقة الدوار والبلدة وسط اندلاع مواجهات عنيفة.
ونقلت وكالة
الأنباء الفلسطينية (وفا)، صباح اليوم الخميس، عن وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال عدوانه على مدينة جنين.
وأشارت إلى مقتل الشاب الفلسطيني، مصطفى الكستوني (32 عاما)، على خلفية إصابته برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في الرأس والصدر والبطن، خلال اقتحام الجيش لمدينة جنين بالضفة الغربية، فضلا عن إصابة خطيرة لموظفة بوزارة الصحة أصيبت برصاصتين في البطن والصدر.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن قوات الجيش الإسرائيلي فجرت منزل مصطفى الكستوني وهو في داخله بالبلدة القديمة من جنين، وذلك بالتوازي مع اختطاف الشابين هاني الكستوني، وحسن الهصيص.
وكانت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة جنين
قد أعلنت الإضراب والحداد، داعية المواطنين الفلسطينيين إلى المشاركة في مسيرة تشييع جثمان الكستوني، ظهر اليوم الخميس.
ويشار إلى أن وزارة الخارجية الفلسطينية قد أدانت، أمس الأربعاء، "بأشد العبارات الاقتحامات الوحشية الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية".
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها
، أن "جريمة اقتحام مخيم "عقبة جبر" جنوب أريحا صباح اليوم، جريمة حرب ضد الإنسانية تضاف لجرائم القتل خارح القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا".
ولم تكتف الوزارة الفلسطينية بذلك، بل حمَّلت، الحكومة الاسرائيلية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، موضحة أنها "ستتابع هذه الجرائم أسوة بالجرائم السابقة مع الجنائية الدولية"، وتطالبها بالخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات وجرائم وصولاً لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين".