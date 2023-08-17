https://sputnikarabic.ae/20230817/نائب-مغربي-نرحب-بالاستثمارات-الروسية-وعلاقاتنا-بموسكو-تمر-بتطورات-مهمة-1080178415.html

نائب مغربي: نرحب بالاستثمارات الروسية وعلاقاتنا بموسكو تمر بتطورات مهمة

نائب مغربي: نرحب بالاستثمارات الروسية وعلاقاتنا بموسكو تمر بتطورات مهمة

قال رئيس لجنة البنيات الأساسية والمعادن والطاقة في البرلمان المغربي النائب محمد ملال، إن العلاقات بين روسيا والمغرب عرفت تطورا منذ زيارة الملك محمد السادس... 17.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-17T15:14+0000

2023-08-17T15:14+0000

2023-08-17T15:14+0000

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وتحدث ملال في حواره مع "سبوتنيك"، عن الفاتورة الطاقية للمملكة المغربية، والإجراءات والتشريعات التي جرى العمل عليها في القطاع للوصول لسد الحاجة المحلية والتصدير نحو العديد من الدول.وأوضح ملال أن الإجراءات التي اتخذت سواء من الناحية التشريعية والإجرائية تعزز فرص الاستثمارات في القطاع في مختلف مدن المغرب…إلى نص الحوار.بداية، وفق كشف تقرير حديث بلغت تكلفة دعم الطاقة في المغرب، خلال العام الماضي (2022)، مستويات قياسية؛ إذ سجلت 7.6 مليار دولار، بما يعادل نحو 5.8% من الناتج الإجمالي المحلي للدولة ... هل يستمر حجم الانفاق عند نفس المستوى هذا العام .. وهل اتخذت الحكومة إجراءات للتخفيف من المبلغ؟بالفعل الفاتورة الطاقة مرتفعة لدينا في المغرب، وتثقل كاهل المالية العامة، كما تتسبب في اختلالات بتوازن الميزان التجاري للمملكة، وهو واقع تشهده العديد من البلدان التي لا تتوفر على مصدر للطاقة الأحفورية.معطى أخر أيضا يتعلق بحجم استيراد الطاقة في المغرب والتي تفوق الـ 90% من حاجته الطاقية، وخاصة المحروقات والغاز، وهو يدرك حجم العبء، ما دفعه لاتخاذ عدة إجراءات، عبر الانخراط في عدة اتفاقيات دولية لترشيد استهلاك الطاقة، واستعمال التقنيات الجديدة في المجال.كما أطلق الملك محمد السادس في العام 2009 الاستراتيجية الوطنية الطاقية، والتي تمثل 52% من المزيج الطاقي بحلول العام 2030. بالإضافة للإجراءات الحكومية لترشيد استهلاك الطاقة بصورة عامة والكهربائية بصورة خاصة.تعمل الحكومة المغربية على العديد من المشروعات الخاصة بالطاقات المتجددة .. كيف تقيمون آلية العمل حتى الآن؟تتضمن الإجراءات الحكومية، تسريع وتيرة تشغيل الاستراتيجية الطاقة 2030، واعتماد الأجهزة منخفضة الاستهلاك للطاقة في المؤسسات والمنازل، وكذلك تشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والدولية للدخول في مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادرة متجددة.كما صادقت الحكومة على قانون "إطار" للاستثمار، والذي يساعد المستثمرين في تسهيل الإجراءات، والحصول على التمويلات اللازمة، وكان بمثابة دفعة قوية للاستثمارات، حيث استجدت استثمارات مهمة في الداخلة والعيون، وشرق المغرب وطنجة ومناطق عدة.ضمن هذه الاستثمارات مجموعة من محطات الطاقة الشمسية والريحية يتم تشغيلها خلال العام 2024.يسعى المغرب إلى إحداث تغييرات كبيرة في بيئته التشريعية لتبسيط إجراء إنتاج الكهرباء خاصة من مصادر الطاقة المتجددة، بما يحفّز زيادة الاستثمارات في القطاع الواعد ... هل هناك تشريعات جديدة في هذا الإطار وكيف تقيمون التشريعات المعمول بها ونتائجها؟طورت المملكة التشريعات المعنية بالطاقات المتجددة، وجرى تعديل القانون رقم 13090، المتعلق بالطاقات المتجددة، في إطار السعي لتحقيق المزيد من الشفافية والتنافسية وحماية الشبكة الكهربائية، كما يعطي الفرصة لتصدير الطاقة الكهربائية إلى العديد من الدول.كما أحدثت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لمتابعة الملف من الناحية التقنية، وفض النزاعات التي قد تنشب بين بعض الأطراف في المجال.كما يتوفر لدى المغرب على منظومة معنية بالفصل بين الجهات المعنية بالإنتاج والأخرى المعنية بتوزيع الشبكة الكهربائية.ضمن التشريعات الهامة أيضا، القانون الذي صادق عليه البرلمان المغربي، والمتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء، بحيث يتيح للأفراد والمؤسسات إنتاج حاجتهم من الكهرباء، وتغذية الطاقة الزائدة عبر الشبكة العامة، على أن تجرى عمليات "مقاصة" لاستخدامه من الكهرباء العامة وما قام بتغذيته من فائض في بعض الأوقات.رغم الانخفاض العالمي ... لماذا تستمر أسعار مواد الطاقة عن أسعار مرتفعة في المغرب؟يرتبط الأمر برفع الدعم الذي كان يتم عبر صندوق المقاصة، حيث جرى مراجعة الأمر، وجرى تحرير المحروقات وجعلها معتمدة على حرية الأسعار وفق آلية العرض والطلب، لكن الخطوة عرفت بعض الإشكالات خلال فترة الحكومتين السابقتين، بسبب غياب اعتماد الإجراءات المتعلقة بالمراقبة وتفعيل دور مجلس المنافسة، لمراقبة التجاوزات من قبل الموزعين واتخاذ الإجراءات اللازمة.نتيجة غياب الإجراءات تضرر الاقتصاد الوطني، وجيوب المواطنين بالطبع، كما وقعت بعض الاختلالات، خاصة خلال الفترات التي ارتفعت فيها أسعار الطاقة.لكن اتوقع خلال الأشهر المقبل أن تقع الإصلاحات النهائية الخاصة بمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة، عبر مجلس المنافسة، الذي يمكنه وضع الحد لهذه الاختلالات.كيف ترى مستقبل التعاون بين المغرب وروسيا على صعيد مواد الطاقة والعلاقات الثنائية بشكل عام؟عرفت العلاقات المغربية - الروسية تطورا مهما بعد الزيارة الملكية لروسيا الاتحادية في العام 2016، حيث شهدت المبادلات التجارية والطاقية تطورات مهمة.بالطبع المغرب منفتح على جميع الثقافات والشراكات والدول، انطلاقا من الخط السياسي للمغرب الذي يجنح للسلم والتعاون بعيدا عن النزاعات.ويمكن للشراكة المغربية الروسية أن تعرف التطور الملائم لمستوى تطلعات جلالة الملك والشعب المغرب، والرئيس الروسي والشعب الروسي أيضا، كما نتمنى أن نشاهد استثمارات روسية في مجال الطاقة.كما أذكر أن التعاون بين البلدين يصب في صالح روسيا والمغرب، وشعبيهما أيضا.أجرى الحوار/ محمد حميدة

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