https://sputnikarabic.ae/20230817/نائب-وزير-الدفاع-السعودي-يلتقي-بمسؤول-إيراني-في-موسكو-ويتفقان-على-استئناف-أنشطة-الملحقين-العسكريين-1080162893.html

نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي بمسؤول إيراني في موسكو ويتفقان على استئناف أنشطة الملحقين العسكريين

نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي بمسؤول إيراني في موسكو ويتفقان على استئناف أنشطة الملحقين العسكريين

اتفق الطرفان السعودي والإيراني، أمس الأربعاء، على استئناف أنشطة الملحقين العسكريين في سفارتي البلدين بكل من طهران والرياض. 17.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-17T09:55+0000

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وأكدت وكالة إرنا، مساء أمس الأربعاء، أن العميد عزيز ناصر زاده، نائب رئيس الأركان العامة للجيش الإيراني، التقى طلال عبد الله العتيبي، نائب وزير الدفاع السعودي، على هامش معرض موسكو العسكري للصناعات الدفاعية.وأفاد الملحق العسكري في السفارة الإيرانية لدى موسكو، أن هذا اللقاء الثنائي يعد الأول من نوعه كلقاء رسمي بين المسؤولين العسكريين في إيران والسعودية، بعد استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الاتفاق بينهما على استئناف أنشطة الملحقين العسكريين في سفارتي البلدين بطهران والرياض.وجدد الجانبان الإيراني والسعودي خلال الاجتماع على إرادة الدولتين في تنفيذ الاتفاق الأخير الخاص بإحياء العلاقات الثنائية وتطويرها وتعزيزها بما يتماشى مع مصالح البلدين ودول المنطقة والعالم الإسلامي أيضا.وأشار المسؤولون العسكريون الإيرانيون والسعوديون إلى أهمية دور القوات المسلحة في هذه العملية، وضرورة استمرار المحادثات الثنائية والوصول إلى خارطة طريق مناسبة في هذا المجال، حيث قررا خلال الاجتماع الذي عقد بينهما في العاصمة الروسية، موسكو، تبادل الملحقين العسكريين وبدء نشاطهم في سفارتي البلدين في أسرع وقت ممكن.وفي السياق نفسه، يقوم وزير خارجية إيرا، حسين أمير عبداللهيان، بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تستمر يوما واحدا يلتقي خلالها نظيره السعودي فيصل بن فرحان، حيث غادر عبد اللهيان، طهران، متوجها إلى الرياض، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.كما أشارت الوكالة إلى تصريحات ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، التي أوضح فيها أن زيارة وزير الخارجية إلى الرياض ستتناول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات والارتقاء بمستوى العلاقات بينهما. يشار إلى أن الرياض وطهران اتفقتا في شهر مارس/ أذار الماضي، على استعادة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، التي تم قطعها عام 2016، على خلفية هجوم لمحتجين إيرانيين على مقار السفارة السعودية في طهران وقيام السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.وأعلنت الدولتان في بيان ثلاثي شاركت فيه الصين باعتبارها راعية الاتفاق، على احترام سيادة كل دولة للأخرى وعدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.كما تضمن الاتفاق جميع الاتفاقيات المشتركة بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية.

https://sputnikarabic.ae/20230812/-مسؤول-إيراني-الظروف-مهيأة-لبدء-الاستثمارات-السعودية-في-إيران-1080005966.html

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