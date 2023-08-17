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وزير الخارجية الإيراني يصل الرياض مع سفير بلاده لدى السعودية
وزير الخارجية الإيراني يصل الرياض مع سفير بلاده لدى السعودية
وصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة رسمية له منذ عودة العلاقات بين السعودية وإيران منذ... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T11:22+0000
2023-08-17T11:49+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فإن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى الرياض تتم بدعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان.بدأ وزير خارجية إيران زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية تستمر يوما واحدا يلتقي خلالها نظيره السعودي فيصل بن فرحان.وغادر عبد اللهيان، طهران، اليوم الخميس، متوجها إلى العاصمة السعودية الرياض، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.كما أشارت الوكالة إلى تصريحات ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، التي أوضح فيها أن زيارة وزير الخارجية إلى الرياض ستتناول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات والارتقاء بمستوى العلاقات بينهما.يذكر أن الرياض وطهران اتفقتا في مارس/ أذار الماضي، على استعادة العلاقات الدبلوماسية، التي تم قطعها عام 2016، إثر هجوم محتجين إيرانيين على مقار السفارة السعودية في طهران وقيام السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.وأكدت الدولتان في بيان ثلاثي شاركت فيه الصين، على احترام سيادة كل دولة وعدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.كما تضمن الاتفاق جميع الاتفاقيات المشتركة بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية.
https://sputnikarabic.ae/20230817/نائب-وزير-الدفاع-السعودي-يلتقي-بمسؤول-إيراني-في-موسكو-ويتفقان-على-استئناف-أنشطة-الملحقين-العسكريين-1080162893.html
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العالم العربي, العالم
العالم العربي, العالم

وزير الخارجية الإيراني يصل الرياض مع سفير بلاده لدى السعودية

11:22 GMT 17.08.2023 (تم التحديث: 11:49 GMT 17.08.2023)
© AFP 2023 / ATTA KENAREوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في طهران
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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وصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة رسمية له منذ عودة العلاقات بين السعودية وإيران منذ مارس / آذار الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فإن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى الرياض تتم بدعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان.

ونوهت الوكالة الإيرانية إلى أن السفير الإيراني المعين حديثا لدى السعودي، يرافق الوزير الإيراني في هذه الزيارة وسيباشر في مهامه الدبلوماسية رسميا فور وصوله الى الرياض.

بدأ وزير خارجية إيران زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية تستمر يوما واحدا يلتقي خلالها نظيره السعودي فيصل بن فرحان.
وغادر عبد اللهيان، طهران، اليوم الخميس، متوجها إلى العاصمة السعودية الرياض، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

ويأتي ذلك بعد تصريحاته السابقة، التي أكد فيه أن البلدين سيتبادلان السفراء قريبا.

علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
السعودية وإيران تتفقان على استئناف أنشطة الملحقين العسكريين
09:55 GMT
كما أشارت الوكالة إلى تصريحات ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، التي أوضح فيها أن زيارة وزير الخارجية إلى الرياض ستتناول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات والارتقاء بمستوى العلاقات بينهما.
يذكر أن الرياض وطهران اتفقتا في مارس/ أذار الماضي، على استعادة العلاقات الدبلوماسية، التي تم قطعها عام 2016، إثر هجوم محتجين إيرانيين على مقار السفارة السعودية في طهران وقيام السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
وأكدت الدولتان في بيان ثلاثي شاركت فيه الصين، على احترام سيادة كل دولة وعدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.
كما تضمن الاتفاق جميع الاتفاقيات المشتركة بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية.
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