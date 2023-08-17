https://sputnikarabic.ae/20230817/وزير-الخارجية-الإيطالي-سماح-الغرب-بقتل-القذافي-كان-خطأ-فادحا-1080179191.html
وزير الخارجية الإيطالي: سماح الغرب بقتل القذافي كان "خطأ فادحا"
وزير الخارجية الإيطالي: سماح الغرب بقتل القذافي كان "خطأ فادحا"
قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إن الغرب عندما سمح بقتل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قد ارتكب "خطأ فادحا"، ألقى بظلاله على الاستقرار في أفريقيا... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T15:20+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن تاجاني قوله، مساء أمس الأربعاء في مقابلة صحفية: "لقد كان ترك القذافي يقتل خطأً فادحًا، ربما لم يكن بطل الديمقراطية، ولكن بمجرد الانتهاء منه، بدأ عدم الاستقرار السياسي إلى ليبيا وأفريقيا".وفي فبراير/شباط 2011، اندلعت "الثورة الليبية" بدعم غربي، والتي أدت للإطاحة بنظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي بعد نحو 42 عاما من حكمه للبلاد.وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2011، استهدفت قوات الناتو موقعا كان يوجد فيه القذافي، بضربة عسكرية، حيث عثرت عليه قوات المجلس الانتقالي الليبي وأظهر فيديو مصور مقاتلين ينهالون عليه ضربا في مسقط رأسه بمدينة سرت ثم أعلنت وفاته، دون أن تحظى ليبيا منذ ذلك الحين بالأمن والاستقرار في ظل صراع مستمر على السلطة.
https://sputnikarabic.ae/20210215/قذاف-الدم-يكشف-تفاصيل-مختلفة-عن-نهاية-القذافي-والمتورطين-في-استهدافه-1048120449.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيطاليا, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيطاليا, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
وزير الخارجية الإيطالي: سماح الغرب بقتل القذافي كان "خطأ فادحا"
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قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إن الغرب عندما سمح بقتل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قد ارتكب "خطأ فادحا"، ألقى بظلاله على الاستقرار في أفريقيا برمتها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية
"أنسا" عن تاجاني قوله، مساء أمس الأربعاء في مقابلة صحفية: "لقد كان ترك القذافي يقتل خطأً فادحًا، ربما لم يكن بطل الديمقراطية، ولكن بمجرد الانتهاء منه، بدأ عدم الاستقرار السياسي إلى ليبيا وأفريقيا".
15 فبراير 2021, 17:08 GMT
وفي فبراير/شباط 2011، اندلعت "الثورة الليبية" بدعم غربي، والتي أدت للإطاحة بنظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي بعد نحو 42 عاما من حكمه للبلاد.
وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2011، استهدفت قوات الناتو موقعا كان يوجد فيه القذافي
، بضربة عسكرية، حيث عثرت عليه قوات المجلس الانتقالي الليبي وأظهر فيديو مصور مقاتلين ينهالون عليه ضربا في مسقط رأسه بمدينة سرت ثم أعلنت وفاته، دون أن تحظى ليبيا منذ ذلك الحين بالأمن والاستقرار في ظل صراع مستمر على السلطة.