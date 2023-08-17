https://sputnikarabic.ae/20230817/وزير-خارجية-إيران-يتوجه-إلى-الرياض-في-زيارة-رسمية-1080160443.html
وزير خارجية إيران يتوجه إلى الرياض في زيارة رسمية
وزير خارجية إيران يتوجه إلى الرياض في زيارة رسمية
يبدأ وزير خارجية إيران زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية تستمر يوما واحدا يلتقي خلالها نظيره السعودي فيصل بن فرحان. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T08:29+0000
2023-08-17T08:29+0000
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وغادر عبد اللهيان، طهران، اليوم الخميس، متوجها إلى العاصمة السعودية الرياض، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.ويأتي ذلك بعد تصريحاته السابقة، التي أكد فيه أن البلدين سيتبادلان السفراء قريبا. كما أشارت الوكالة إلى تصريحات ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، التي أوضح فيها أن زيارة وزير الخارجية إلى الرياض ستتناول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات والارتقاء بمستوى العلاقات بينهما.يذكر أن الرياض وطهران اتفقتا في مارس/ أذار الماضي، على استعادة العلاقات الدبلوماسية، التي تم قطعها عام 2016، إثر هجوم محتجين إيرانيين على مقار السفارة السعودية في طهران وقيام السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.وأكدت الدولتان في بيان ثلاثي شاركت فيه الصين، على احترام سيادة كل دولة وعدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.كما تضمن الاتفاق جميع الاتفاقيات المشتركة بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية.
https://sputnikarabic.ae/20230814/الخارجية-الإيرانية-عبد-اللهيان-سيزور-السعودية-قريبا-1080056557.html
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العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, إيران, الصين
العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, إيران, الصين
وزير خارجية إيران يتوجه إلى الرياض في زيارة رسمية
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يبدأ وزير خارجية إيران زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية تستمر يوما واحدا يلتقي خلالها نظيره السعودي فيصل بن فرحان.
وغادر عبد اللهيان، طهران، اليوم الخميس، متوجها إلى العاصمة السعودية الرياض، حسبما ذكرت
وكالة "تسنيم" الإيرانية.
ويأتي ذلك بعد تصريحاته السابقة، التي أكد فيه أن البلدين سيتبادلان السفراء قريبا.
كما أشارت الوكالة إلى تصريحات ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، التي أوضح فيها أن زيارة وزير الخارجية
إلى الرياض ستتناول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات والارتقاء بمستوى العلاقات بينهما.
يذكر أن الرياض وطهران
اتفقتا في مارس/ أذار الماضي، على استعادة العلاقات الدبلوماسية، التي تم قطعها عام 2016، إثر هجوم محتجين إيرانيين على مقار السفارة السعودية في طهران وقيام السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
وأكدت الدولتان في بيان ثلاثي شاركت فيه الصين، على احترام سيادة كل دولة وعدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.
كما تضمن الاتفاق جميع الاتفاقيات المشتركة بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية.