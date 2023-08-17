https://sputnikarabic.ae/20230817/9-دول-ترسل-دبابات-إلى-أوكرانيا-ما-هي-وماذا-أرسلت؟-1080167716.html
9 دول ترسل دبابات إلى أوكرانيا… ما هي وماذا أرسلت؟
9 دول ترسل دبابات إلى أوكرانيا… ما هي وماذا أرسلت؟
يصل عدد الدول التي تمد أوكرانيا بالدبابات إلى 9 دول حسبما تشير إحصائيات "موقع ستاتيستا" الأمريكي، التي ترصد أيضا أنواع وأعداد الدبابات التي تم الإعلان عن... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T11:08+0000
2023-08-17T11:08+0000
2023-08-17T11:08+0000
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وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن بعض صفقات الدبابات التي يتم الحديث عن إرسالها إلى أوكرانيا ليست الأحدث في فئتها وأن بعضها يشمل دبابات متهالكة لا تصلح للقتال، وإنما يمكن تجزئتها لاستخدام أجزائها في صيانة دبابات أخرى، تحتاج أيضا للإصلاح قبل إرسالها إلى القتال.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار أوكرانيا, инфографика
انفوجرافيك, أخبار أوكرانيا, инфографика
9 دول ترسل دبابات إلى أوكرانيا… ما هي وماذا أرسلت؟
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يصل عدد الدول التي تمد أوكرانيا بالدبابات إلى 9 دول حسبما تشير إحصائيات "موقع ستاتيستا" الأمريكي، التي ترصد أيضا أنواع وأعداد الدبابات التي تم الإعلان عن إرسالها فعليا أو سيتم إرسالها إلى أوكرانيا في المستقبل.
وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن بعض صفقات الدبابات التي يتم الحديث عن إرسالها إلى أوكرانيا ليست الأحدث في فئتها وأن بعضها يشمل دبابات متهالكة لا تصلح للقتال، وإنما يمكن تجزئتها لاستخدام أجزائها في صيانة دبابات أخرى، تحتاج أيضا للإصلاح قبل إرسالها إلى القتال.