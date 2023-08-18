https://sputnikarabic.ae/20230818/أنظمة-روسية-قادرة-على-التعامل-مع-مقاتلات-إف-16-1080197481.html

أنظمة روسية قادرة على تدمير مقاتلات "إف-16"

أنظمة روسية قادرة على تدمير مقاتلات "إف-16"

أفاد ممثل كبير للإدارة الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، بأن واشنطن قررت الموافقة على نقل مقاتلات إف-16 الأمريكية من الجيل الرابع من الدنمارك وهولندا إلى كييف. 18.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-18T12:25+0000

2023-08-18T12:25+0000

2023-08-18T12:35+0000

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وقال فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، إن مقاتلات إف 16 الأمريكية متاحة لأنظمة الدفاع الجوي والقوى الجوية الروسية، ولا يمكن استخدامها إلا لإطلاق صواريخ بعيدة المدى.وأضاف روغوف: "بالرغم من أنها سلاح قديم، وليست ذات قيمة كبيرة في القتال الجوي، وأن الدفاع الجوي والطائرات الروسية سوف تدمرها، لكنها سلاح هائل ومهم من وجهة نظر استخدامها كمنصة لإطلاق صواريخ بعيدة المدى من الخطوط الخلفية".مقاتلات روسية تستطيع مواجهة "إف 16"وصرّح الخبير العسكري، أليكسي سوكونكين، في مقابلة على موقع "لينتا" بأن أنظمة الدفاع الجوي والمقاتلات الروسية، "سو 35" أو "ميج 29" أو "ميج 31"، ستتمكن من اكتشاف وإسقاط مقاتلات إف 16 بسهولة.وأشار سوكونكين إلى أن طائرة إف-16 تشبه طائرة "ميغ 29"، لكن الطائرة الروسية لديها محركان.كما تحتفظ "سو-35" بقدرتها الفائقة على المناورة عندما تحلق بسرعة منخفضة بفضل محركيها المزودين بتقنية توجيه الدفع.دفاعات جوية روسية قادرة على إسقاط "إف 16"وبحسب مقال نُشرعلى موقع "فايينايا بلاتفورما"، فإن صواريخ "إس 400"، والتي تعتبر أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدمًا في العالم، والمصممة لضرب أهداف تصل إلى 400 كيلومتر في ظروف التشويش الشديد، ويمكنها تتبع العديد من الأهداف والتخفي بنمطية ومرونة عالية، ما يسمح بضرب الأهداف في غضون دقائق، إنها فعالة للغاية ضد مقاتلات "إف 16".وبحسب موقع "آفيا برو"، فإن أنظمة صواريخ "فيربا" المحمولة المضادة للطائرات، الأكثر تقدمًا من هذا النوع اليوم، والمتفوق بشكل كبير في القدرات القتالية على نظرائه الغربيين "ستريلا" و"إيغلا"، والتي من المحتمل أن تسقط الطائرات المقاتلة الأمريكية الموجودة في المنطقة المتضررة بنسبة 100% تقريبا.وتم تطوير نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "فيربا" ليحل محل "إيغلا-إس"، إذ أنه دخل الخدمة في عام 2014، ويبلغ مدى إصابة الهدف فيه أكثر من 6 كيلومترات على ارتفاع 4.4 كيلومتر.ويمثل صاروخ "فيربا" أحد أحدث أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف، التي طورتها روسيا في السنوات الأخيرة ويتميز بكفاءة عالية تمكنه من تعقب وتدمير جميع الأهداف الجوية التي تحلق في نطاق تغطيته ويشمل ذلك الأهداف الجوية ذات البصمة الحرارية المنخفضة.

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العالم, روسيا, رصد عسكري