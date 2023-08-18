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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230818/أنظمة-روسية-قادرة-على-التعامل-مع-مقاتلات-إف-16-1080197481.html
أنظمة روسية قادرة على تدمير مقاتلات "إف-16"
أنظمة روسية قادرة على تدمير مقاتلات "إف-16"
أفاد ممثل كبير للإدارة الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، بأن واشنطن قررت الموافقة على نقل مقاتلات إف-16 الأمريكية من الجيل الرابع من الدنمارك وهولندا إلى كييف. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T12:25+0000
2023-08-18T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقال فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، إن مقاتلات إف 16 الأمريكية متاحة لأنظمة الدفاع الجوي والقوى الجوية الروسية، ولا يمكن استخدامها إلا لإطلاق صواريخ بعيدة المدى.وأضاف روغوف: "بالرغم من أنها سلاح قديم، وليست ذات قيمة كبيرة في القتال الجوي، وأن الدفاع الجوي والطائرات الروسية سوف تدمرها، لكنها سلاح هائل ومهم من وجهة نظر استخدامها كمنصة لإطلاق صواريخ بعيدة المدى من الخطوط الخلفية".مقاتلات روسية تستطيع مواجهة "إف 16"وصرّح الخبير العسكري، أليكسي سوكونكين، في مقابلة على موقع "لينتا" بأن أنظمة الدفاع الجوي والمقاتلات الروسية، "سو 35" أو "ميج 29" أو "ميج 31"، ستتمكن من اكتشاف وإسقاط مقاتلات إف 16 بسهولة.وأشار سوكونكين إلى أن طائرة إف-16 تشبه طائرة "ميغ 29"، لكن الطائرة الروسية لديها محركان.كما تحتفظ "سو-35" بقدرتها الفائقة على المناورة عندما تحلق بسرعة منخفضة بفضل محركيها المزودين بتقنية توجيه الدفع.دفاعات جوية روسية قادرة على إسقاط "إف 16"وبحسب مقال نُشرعلى موقع "فايينايا بلاتفورما"، فإن صواريخ "إس 400"، والتي تعتبر أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدمًا في العالم، والمصممة لضرب أهداف تصل إلى 400 كيلومتر في ظروف التشويش الشديد، ويمكنها تتبع العديد من الأهداف والتخفي بنمطية ومرونة عالية، ما يسمح بضرب الأهداف في غضون دقائق، إنها فعالة للغاية ضد مقاتلات "إف 16".وبحسب موقع "آفيا برو"، فإن أنظمة صواريخ "فيربا" المحمولة المضادة للطائرات، الأكثر تقدمًا من هذا النوع اليوم، والمتفوق بشكل كبير في القدرات القتالية على نظرائه الغربيين "ستريلا" و"إيغلا"، والتي من المحتمل أن تسقط الطائرات المقاتلة الأمريكية الموجودة في المنطقة المتضررة بنسبة 100% تقريبا.وتم تطوير نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "فيربا" ليحل محل "إيغلا-إس"، إذ أنه دخل الخدمة في عام 2014، ويبلغ مدى إصابة الهدف فيه أكثر من 6 كيلومترات على ارتفاع 4.4 كيلومتر.ويمثل صاروخ "فيربا" أحد أحدث أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف، التي طورتها روسيا في السنوات الأخيرة ويتميز بكفاءة عالية تمكنه من تعقب وتدمير جميع الأهداف الجوية التي تحلق في نطاق تغطيته ويشمل ذلك الأهداف الجوية ذات البصمة الحرارية المنخفضة.
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

أنظمة روسية قادرة على تدمير مقاتلات "إف-16"

12:25 GMT 18.08.2023 (تم التحديث: 12:35 GMT 18.08.2023)
© AP Photoالطائرة المقاتلة "كي إف - 16" التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية
الطائرة المقاتلة كي إف - 16 التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© AP Photo
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أفاد ممثل كبير للإدارة الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، بأن واشنطن قررت الموافقة على نقل مقاتلات إف-16 الأمريكية من الجيل الرابع من الدنمارك وهولندا إلى كييف.
وقال فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، إن مقاتلات إف 16 الأمريكية متاحة لأنظمة الدفاع الجوي والقوى الجوية الروسية، ولا يمكن استخدامها إلا لإطلاق صواريخ بعيدة المدى.
وأضاف روغوف: "بالرغم من أنها سلاح قديم، وليست ذات قيمة كبيرة في القتال الجوي، وأن الدفاع الجوي والطائرات الروسية سوف تدمرها، لكنها سلاح هائل ومهم من وجهة نظر استخدامها كمنصة لإطلاق صواريخ بعيدة المدى من الخطوط الخلفية".

مقاتلات روسية تستطيع مواجهة "إف 16"

وصرّح الخبير العسكري، أليكسي سوكونكين، في مقابلة على موقع "لينتا" بأن أنظمة الدفاع الجوي والمقاتلات الروسية، "سو 35" أو "ميج 29" أو "ميج 31"، ستتمكن من اكتشاف وإسقاط مقاتلات إف 16 بسهولة.
وأشار سوكونكين إلى أن طائرة إف-16 تشبه طائرة "ميغ 29"، لكن الطائرة الروسية لديها محركان.

وتنتمي طائرة "سو-35 إس" إلى الجيل الرابع++ من المقاتلات، وتعتبر أفضل طائرة من نوعها.

© Sputnikسو 35" الروسية... طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم
سو 35 الروسية... طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
سو 35" الروسية... طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم
© Sputnik

وتقدر المقاتلة على التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت من دون أن تلجأ إلى استخدام حارق لاحق وهو ما يميز الجيل الخامس من المقاتلات.

كما تحتفظ "سو-35" بقدرتها الفائقة على المناورة عندما تحلق بسرعة منخفضة بفضل محركيها المزودين بتقنية توجيه الدفع.

دفاعات جوية روسية قادرة على إسقاط "إف 16"

وبحسب مقال نُشرعلى موقع "فايينايا بلاتفورما"، فإن صواريخ "إس 400"، والتي تعتبر أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدمًا في العالم، والمصممة لضرب أهداف تصل إلى 400 كيلومتر في ظروف التشويش الشديد، ويمكنها تتبع العديد من الأهداف والتخفي بنمطية ومرونة عالية، ما يسمح بضرب الأهداف في غضون دقائق، إنها فعالة للغاية ضد مقاتلات "إف 16".

يذكر أن منظومة "إس-400" قادرة على التصدي لجميع أنواع الطائرات الحربية، بما فيها طائرات الشبح الأمريكية، كما تستطيع اعتراض الصواريخ المجنحة وتدميرها.

© Sputnik . Sergey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصور منظومة الدفاع الجوية "إس-400" (تريومف) تصل سيفاستوبل، القرم، روسيا
 منظومة الدفاع الجوية إس-400 (تريومف) تصل سيفاستوبل، القرم، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
منظومة الدفاع الجوية "إس-400" (تريومف) تصل سيفاستوبل، القرم، روسيا
© Sputnik . Sergey Malgavko
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وتستطيع المنظومة متابعة 300 هدف في آن واحد، وتكتشف الأهداف على بعد 600 كم، كما أن مدى تدمير الأهداف الآيرودينامية يصل لما بين 3 و240 كم، والبالستية من 5 إلى 60 كم، كما تبلغ السرعة القصوى للهدف المدمر 4.8 كم/ثانية، وتستطيع تدمير 36 هدفا في وقت واحد، وكذلك توجيه 72 صاروخا في آن واحد. ويمكن نشر المنظومة خلال 5 دقائق، وتكون جاهزة للعمل.

وبحسب موقع "آفيا برو"، فإن أنظمة صواريخ "فيربا" المحمولة المضادة للطائرات، الأكثر تقدمًا من هذا النوع اليوم، والمتفوق بشكل كبير في القدرات القتالية على نظرائه الغربيين "ستريلا" و"إيغلا"، والتي من المحتمل أن تسقط الطائرات المقاتلة الأمريكية الموجودة في المنطقة المتضررة بنسبة 100% تقريبا.
© Youtube/Russia Insiderمنظومة فيربا الروسية
منظومة فيربا الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
منظومة فيربا الروسية
© Youtube/Russia Insider
وتم تطوير نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "فيربا" ليحل محل "إيغلا-إس"، إذ أنه دخل الخدمة في عام 2014، ويبلغ مدى إصابة الهدف فيه أكثر من 6 كيلومترات على ارتفاع 4.4 كيلومتر.
© Sputnik . Alaa - Almotairyصواريخ الدفاع الجوي الروسية المحمولة على الكتف "فيربا"
صواريخ الدفاع الجوي الروسية المحمولة على الكتف فيربا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
صواريخ الدفاع الجوي الروسية المحمولة على الكتف "فيربا"
© Sputnik . Alaa - Almotairy

ويعمل الصاروخ بنظام التوجيه الذاتي بعد الإطلاق ويمكنه إسقاط الأهداف الجوية التي تحلق بسرعات خارقة تتجاوز سرعة الصوت، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

ويمثل صاروخ "فيربا" أحد أحدث أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف، التي طورتها روسيا في السنوات الأخيرة ويتميز بكفاءة عالية تمكنه من تعقب وتدمير جميع الأهداف الجوية التي تحلق في نطاق تغطيته ويشمل ذلك الأهداف الجوية ذات البصمة الحرارية المنخفضة.
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