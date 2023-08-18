https://sputnikarabic.ae/20230818/أوسا---أ-كي-أم-الصياد-الذي-يقتلع-أعين-الاستطلاع-الأوكرانية-فيديو-1080192715.html
"أوسا - أ كي أم" الصياد الذي يقتلع "أعين" الاستطلاع الأوكرانية... فيديو
"أوسا - أ كي أم" الصياد الذي يقتلع "أعين" الاستطلاع الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لعمل منظومة الدفاع الجوي "أوسا - أ كي أم" خلال العملية العسكرية الخاصة في كراسني ليمان. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T09:06+0000
2023-08-18T09:06+0000
2023-08-18T09:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأشارت الدفاع الروسية إلى أن منظومة "أوسا - أ كي أم" تقوم بتغطية وحماية المواقع الروسية أثناء تأدية المهام القتالية.وتتيح أجهزة المنظومة وراداراتها الخاصة اكتشاف وتدمير طائرات الاستطلاع الصغيرة من دون طيار، مثل "فروسيا" أو "ليلكا".وذكرت الدفاع الروسية في منشورها على قناتها الرسمية في "تلغرام"، إلى أن هذه "المدفعية المضادة للطائرات تنقذ أرواح رجالنا في الخطوط الأمامية، وتحرم العدو من "أعين" مدفعيته، وتمنعهم (العدو) من توجيه نيرانهم نحو مواقعنا".
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"أوسا - أ كي أم" الصياد الذي يقتلع "أعين" الاستطلاع الأوكرانية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لعمل منظومة الدفاع الجوي "أوسا - أ كي أم" خلال العملية العسكرية الخاصة في كراسني ليمان.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن منظومة "أوسا - أ كي أم" تقوم بتغطية وحماية المواقع الروسية أثناء تأدية المهام القتالية
.
وتعمل المدفعية المضادة للطائرات الخاصة بالمنظومة على تدمير الطائرات المعادية، سواء كانت طائرات استطلاع من دون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أو غيرها.
وتتيح أجهزة المنظومة وراداراتها الخاصة
اكتشاف وتدمير طائرات الاستطلاع الصغيرة من دون طيار، مثل "فروسيا" أو "ليلكا".
ونوّهت الدفاع الروسية إلى أن المنظومة دمرت، خلال الأسابيع القليلة الماضية، نحو 30 طائرة من دون طيار أوكرانية.
وذكرت الدفاع الروسية في منشورها على قناتها الرسمية في "تلغرام
"، إلى أن هذه "المدفعية المضادة للطائرات تنقذ أرواح رجالنا في الخطوط الأمامية، وتحرم العدو من "أعين" مدفعيته، وتمنعهم (العدو) من توجيه نيرانهم نحو مواقعنا".