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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230818/إعلام-الجيش-الأمريكي-لا-يتوقع-نجاح-الهجوم-المضاد-1080203078.html
إعلام: الجيش الأمريكي لا يتوقع نجاح "الهجوم المضاد"
إعلام: الجيش الأمريكي لا يتوقع نجاح "الهجوم المضاد"
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن "الجيش الأمريكي يشك في إمكانية شن الهجوم الأوكراني المضاد بنجاح". 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T15:39+0000
2023-08-18T15:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقال مسؤول عسكري أمريكي لشبكة "سي إن إن": "لست متفائلا كثيرا بأننا سنكون في بحر آزوف، بحلول عيد الميلاد".كما أكّد المسؤول لـ"سي إن إن"، أنه "طيلة عشرة أسابيع من القتال، بقيت الخطوط الأمامية على حالها".وقالت وزارة الدفاع الروسية، في 4 أغسطس/ آب الجاري، إن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت بالفعل 43 ألف جندي، منذ أن بدأت الهجوم، في يونيو/ حزيران الماضي".وصرحت الدفاع الروسية: "منذ بداية هجوم كييف، تم تدمير أكثر من 4 آلاف و900 قطعة من الأسلحة المختلفة للقوات المسلحة الأوكرانية على خط التماس".
https://sputnikarabic.ae/20230817/الرئيس-البيلاروسي-يكشف-عن-خسائر-أوكرانيا-الفادحة-في-الهجوم-المضاد-1080182996.html
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الأخبار
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

إعلام: الجيش الأمريكي لا يتوقع نجاح "الهجوم المضاد"

15:39 GMT 18.08.2023
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة في فولنوفاخا
دبابة أوكرانية مدمرة في فولنوفاخا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
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أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن "الجيش الأمريكي يشك في إمكانية شن الهجوم الأوكراني المضاد بنجاح".
وقال مسؤول عسكري أمريكي لشبكة "سي إن إن": "لست متفائلا كثيرا بأننا سنكون في بحر آزوف، بحلول عيد الميلاد".
كما أكّد المسؤول لـ"سي إن إن"، أنه "طيلة عشرة أسابيع من القتال، بقيت الخطوط الأمامية على حالها".

وأضافت الشبكة أنه "في الوقت ذاته، كما يشير المحللون، كلما استمر الهجوم المضاد الأوكراني لفترة أطول دون عمليات استحواذ كبيرة، زادت فرصة فشله".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في 4 أغسطس/ آب الجاري، إن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت بالفعل 43 ألف جندي، منذ أن بدأت الهجوم، في يونيو/ حزيران الماضي".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
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أمس, 17:42 GMT

هذا الرقم لا يشمل الجرحى الذين تم إجلاؤهم إلى المستشفيات الأوكرانية والأجنبية، والمرتزقة الأجانب، وكذلك العسكريين الذين تمت تصفيتهم نتيجة ضربات بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة في المناطق الخلفية.

وزارة الدفاع الروسية
وصرحت الدفاع الروسية: "منذ بداية هجوم كييف، تم تدمير أكثر من 4 آلاف و900 قطعة من الأسلحة المختلفة للقوات المسلحة الأوكرانية على خط التماس".
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