https://sputnikarabic.ae/20230818/إعلام-يبلغ-عن-اختفاء-مرتزق-بريطاني-في-أوكرانيا-1080202867.html
إعلام يبلغ عن اختفاء مرتزق بريطاني في أوكرانيا
إعلام يبلغ عن اختفاء مرتزق بريطاني في أوكرانيا
انقطع أثر الجندي المظلي السابق البريطاني دانييل بيرك، في أوكرانيا أثناء القتال إلى جانب قوات كييف، والذي عمل لاحقًا كمنقذ في الخطوط الأمامية. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T15:24+0000
2023-08-18T15:24+0000
2023-08-18T15:26+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف"، أن "بيرك الذي تعود أصوله لمدينة مانشستر، والبالغ من العمر 36 عامًا خدم في فوج المظليين في الجيش البريطاني، بما في ذلك في أفغانستان".وأضافت الصحيفة:وقالت الصحيفة : "عند عودته إلى وطنه، اتهم بيرك بمساعدة وحدات حماية الشعب الكردية في التخطيط لهجمات إرهابية ضد تركيا، وقضى سبعة أشهر في الحجز، ونتيجة لذلك، تم إسقاط القضية لصالحه".وأضافت الصحيفة: "عاش بيرك في شقة في مدينة زابوروجيه، وفقد الاتصال به، منذ أسبوع، وتحقق الشرطة الأوكرانية بالحادثة، ووزارة الخارجية البريطانية على اتصال بأسرته".وقال أحد رفاق بيرك للصحيفة: "منذ ذلك الحين، دخل الناس شقته، وكل ممتلكاته كانت هناك، كالحاسب المحمول وكل شيء آخر، وبناءً على ذلك، نعتقد أنه ربما اختفى في زابوروجيه ذاتها، وليس على خط المواجهة".
https://sputnikarabic.ae/20230818/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين--عاجل-1080195672.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
إعلام يبلغ عن اختفاء مرتزق بريطاني في أوكرانيا
15:24 GMT 18.08.2023 (تم التحديث: 15:26 GMT 18.08.2023) تابعنا عبر
انقطع أثر الجندي المظلي السابق البريطاني دانييل بيرك، في أوكرانيا أثناء القتال إلى جانب قوات كييف، والذي عمل لاحقًا كمنقذ في الخطوط الأمامية.
وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف"، أن "بيرك الذي تعود أصوله لمدينة مانشستر، والبالغ من العمر 36 عامًا خدم في فوج المظليين في الجيش البريطاني، بما في ذلك في أفغانستان".
وبعد أن عمل في أعمال البناء، ذهب إلى سوريا مع المقاتلين الأكراد الذين قاتلوا ضد "داعش".
وقالت الصحيفة : "عند عودته إلى وطنه، اتهم بيرك بمساعدة وحدات حماية الشعب الكردية في التخطيط لهجمات إرهابية ضد تركيا، وقضى سبعة أشهر في الحجز، ونتيجة لذلك، تم إسقاط القضية لصالحه".
وتابعت الصحيفة: "في عام 2022، ذهب إلى أوكرانيا، ونظم وحدته الخاصة "دارك أنجيلز"، لكنه توقف بعد ذلك عن المشاركة في الأعمال العسكرية، وبدأ في المساعدة في الإخلاء من منطقة الخطوط الأمامية".
وأضافت الصحيفة: "عاش بيرك في شقة في مدينة زابوروجيه، وفقد الاتصال به، منذ أسبوع، وتحقق الشرطة الأوكرانية بالحادثة، ووزارة الخارجية البريطانية على اتصال بأسرته".
وقال أحد رفاق بيرك للصحيفة: "منذ ذلك الحين، دخل الناس شقته، وكل ممتلكاته كانت هناك، كالحاسب المحمول وكل شيء آخر، وبناءً على ذلك، نعتقد أنه ربما اختفى في زابوروجيه
ذاتها، وليس على خط المواجهة".