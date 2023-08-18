https://sputnikarabic.ae/20230818/اشتعال-حافلة-على-طريق-سريع-في-الأرجنتين-فيديو-1080194684.html
اشتعال حافلة على طريق سريع في الأرجنتين... فيديو
اشتعال حافلة على طريق سريع في الأرجنتين... فيديو
تظهر مشاهد فيديو لحظة اشتعال حافلة ركاب على طريق سريع في مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T10:22+0000
2023-08-18T10:22+0000
2023-08-18T10:22+0000
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وحاول ركاب الحافلة الفرار هربًا من النيران، وبحسب تقارير، فإن الحريق نتج عن عطل ميكانيكي كهربائي.وأخمد رجال الإطفاء النيران ولم ترد أنباء عن إصابة أي من الركاب.وبعد أن اشتعلت النيران في الحافلة، فر الركاب منها، وبعد ثوانٍ اشتد الحريق واحترقت الحافلة بالكامل. وقد امتد الحريق إلى الطريق السريع بسبب تسرب الوقود، وانطلقت السيارات على الطريق المشتعل، قبل إغلاق الطريق بالكامل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
اشتعال حافلة على طريق سريع في الأرجنتين... فيديو
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تظهر مشاهد فيديو لحظة اشتعال حافلة ركاب على طريق سريع في مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية.
وحاول ركاب الحافلة الفرار هربًا من النيران، وبحسب تقارير، فإن الحريق نتج عن عطل ميكانيكي كهربائي.
وأخمد رجال الإطفاء النيران ولم ترد أنباء عن إصابة أي من الركاب.
وبعد أن اشتعلت النيران في الحافلة، فر الركاب منها، وبعد ثوانٍ اشتد الحريق واحترقت الحافلة بالكامل. وقد امتد الحريق إلى الطريق السريع بسبب تسرب الوقود، وانطلقت السيارات على الطريق المشتعل، قبل إغلاق الطريق بالكامل.