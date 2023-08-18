https://sputnikarabic.ae/20230818/البيت-الأبيض-بايدن-مستعد-للقاء-كيم-جونغ-أون-دون-شروط-مسبقة-1080187734.html
البيت الأبيض: بايدن مستعد للقاء كيم جونغ أون دون شروط مسبقة
البيت الأبيض: بايدن مستعد للقاء كيم جونغ أون دون شروط مسبقة
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اقترح أكثر من مرة لإجراء لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون... 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T04:27+0000
2023-08-18T04:27+0000
2023-08-18T04:27+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
جو بايدن
البيت الأبيض
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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طوكيو - سبوتنيك.ونقلت وسائل إعلام عن كيربي قوله، دون تحديد موعد تقديم الاقتراح، أن إدارة بايدن لا تزال مصممة على حل دبلوماسي، وأن فرص الحوار "قيد النظر".وفي السياق، اتهم وزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام، خلال كلمته في المؤتمر الحادي عشر للأمن في موسكو، الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ساحة للحرب النووية.وأشار الوزير إلى أنه "لا يمكن حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية من خلال المفاوضات، حتى تغير الولايات المتحدة سياستها بشكل جذري. أما الآن، فالقوة المادية وحدها هي ما يمنع نشوب صراع نووي في المنطقة.كما أكد سون نام، أن بيونغ يانغ واثقة من حتمية اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية، مضيفا: "لم يعد السؤال هل ستندلع الحرب النووية في شبه الجزيرة الكورية أم لا، بل من سيبدأها ومتى؟".
https://sputnikarabic.ae/20230815/جندي-أمريكي-يبدي-استعداده-اللجوء-إلى-كوريا-الشمالية-بسبب-التمييز-العنصري-داخل-الجيش-1080121824.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, جو بايدن, البيت الأبيض, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, جو بايدن, البيت الأبيض, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
البيت الأبيض: بايدن مستعد للقاء كيم جونغ أون دون شروط مسبقة
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صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اقترح أكثر من مرة لإجراء لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دون شروط مسبقة، لكنه لم يتلق ردًا إيجابيًا حتى الآن على الاقتراح.
طوكيو - سبوتنيك.ونقلت وسائل إعلام عن كيربي قوله، دون تحديد موعد تقديم الاقتراح، أن إدارة بايدن لا تزال مصممة على حل دبلوماسي
، وأن فرص الحوار "قيد النظر".
وفي السياق، اتهم وزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام، خلال كلمته في المؤتمر الحادي عشر للأمن في موسكو، الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ساحة للحرب النووية.
وأشار الوزير إلى أنه "لا يمكن حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية من خلال المفاوضات، حتى تغير الولايات المتحدة سياستها بشكل جذري. أما الآن، فالقوة المادية وحدها هي ما يمنع نشوب صراع نووي في المنطقة.
كما أكد سون نام، أن بيونغ يانغ واثقة من حتمية اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية، مضيفا: "لم يعد السؤال هل ستندلع الحرب النووية في شبه الجزيرة الكورية أم لا، بل من سيبدأها ومتى؟".