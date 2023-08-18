عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230818/الجيش-الروسي-يصد-هجمات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-دونيتسك-1080196635.html
الجيش الروسي يصد هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
الجيش الروسي يصد هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أفادت الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الإجراءات النشطة والمنسقة للجيش الروسي نجحت في صد هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T11:39+0000
2023-08-18T11:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065519828_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_37dfdbb2e53b3bf92fe7027b1cb194a6.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، تمكنت القوات الروسية بدعم من الطيران، من صد ثلاث هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف بيان الدفاع: "بلغت خسائر العدو 220 قتيلًا وجريحًا، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و5 مركبات، ونظام مدفعي أمريكي الصنع "إم777"، ومدفع هاوتزر "دي-20"، ومدفعين من طرازغفوزديكا".وتابع بيان الدفاع: "في مناطق ديليفكا، دزيرجينسك ونوفوبوكروفسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير ثلاث نقاط إمداد ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".وقالت الدفاع: "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات مجموعة "فوستوك" للقوات الروسية، ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجوما للعدو في منطقة نيكولسكوي".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230818/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين--عاجل-1080195672.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065519828_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_d3bab7a51dc27004415af960a7394265.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الجيش الروسي يصد هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك

11:39 GMT 18.08.2023 (تم التحديث: 11:56 GMT 18.08.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الإجراءات النشطة والمنسقة للجيش الروسي نجحت في صد هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك.
وقالت الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، تمكنت القوات الروسية بدعم من الطيران، من صد ثلاث هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف بيان الدفاع: "بلغت خسائر العدو 220 قتيلًا وجريحًا، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و5 مركبات، ونظام مدفعي أمريكي الصنع "إم777"، ومدفع هاوتزر "دي-20"، ومدفعين من طرازغفوزديكا".
وتابع بيان الدفاع: "في مناطق ديليفكا، دزيرجينسك ونوفوبوكروفسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير ثلاث نقاط إمداد ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وقالت الدفاع: "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات مجموعة "فوستوك" للقوات الروسية، ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجوما للعدو في منطقة نيكولسكوي".
منظومة إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلتين أوكرانيتين
11:22 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала