https://sputnikarabic.ae/20230818/الجيش-الروسي-يصد-هجمات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-دونيتسك-1080196635.html
الجيش الروسي يصد هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
الجيش الروسي يصد هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أفادت الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الإجراءات النشطة والمنسقة للجيش الروسي نجحت في صد هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T11:39+0000
2023-08-18T11:39+0000
2023-08-18T11:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، تمكنت القوات الروسية بدعم من الطيران، من صد ثلاث هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف بيان الدفاع: "بلغت خسائر العدو 220 قتيلًا وجريحًا، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و5 مركبات، ونظام مدفعي أمريكي الصنع "إم777"، ومدفع هاوتزر "دي-20"، ومدفعين من طرازغفوزديكا".وتابع بيان الدفاع: "في مناطق ديليفكا، دزيرجينسك ونوفوبوكروفسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير ثلاث نقاط إمداد ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".وقالت الدفاع: "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات مجموعة "فوستوك" للقوات الروسية، ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجوما للعدو في منطقة نيكولسكوي".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230818/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين--عاجل-1080195672.html
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روسيا
الجيش الروسي يصد هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
11:39 GMT 18.08.2023 (تم التحديث: 11:56 GMT 18.08.2023) تابعنا عبر
أفادت الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الإجراءات النشطة والمنسقة للجيش الروسي نجحت في صد هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك.
وقالت الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، تمكنت القوات الروسية بدعم من الطيران، من صد ثلاث هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف بيان الدفاع: "بلغت خسائر العدو 220 قتيلًا وجريحًا، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و5 مركبات، ونظام مدفعي أمريكي الصنع "إم777"، ومدفع هاوتزر "دي-20"، ومدفعين من طرازغفوزديكا".
وتابع بيان الدفاع: "في مناطق ديليفكا، دزيرجينسك ونوفوبوكروفسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير ثلاث نقاط إمداد ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وقالت الدفاع: "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات مجموعة "فوستوك" للقوات الروسية، ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجوما للعدو في منطقة نيكولسكوي".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.