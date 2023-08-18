https://sputnikarabic.ae/20230818/الجيش-اللبناني-يعلن-اختراق-زوارق-عسكرية-إسرائيلية-المياه-الإقليمية-لبلاده-1080194083.html
الجيش اللبناني يعلن اختراق زوارق عسكرية إسرائيلية المياه الإقليمية لبلاده
الجيش اللبناني يعلن اختراق زوارق عسكرية إسرائيلية المياه الإقليمية لبلاده
أكد الجيش اللبناني، يوم أمس الخميس، اختراق 5 زوارق عسكرية إسرائيلية المياه الإقليمية اللبنانية أمام بلدة رأس الناقورة. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T09:51+0000
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ونقلت قناة "المستقبل"، صباح اليوم الجمعة، عن بيان عسكري صادر عن وزارة الدفاع اللبنانية، أن 5 زوارق عسكرية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية أمام بلدة رأس الناقورة، جنوبي البلاد.وأكد البيان العسكري أن "زورقا حربيا خرق المياه الإقليمية لمسافة نحو 425 مترا، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة ووجهوا كاشفا ضوئيا لمدة دقيقتين، فوق البقعة البحرية المذكورة، وغادر لاحقا".وجاء في البيان اللبناني نفسه، أن "زورقا مماثلا خرق المياه الإقليمية اللبنانية لمسافة نحو 260 مترا مقابل رأس الناقورة، كما خرق زورق مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة نحو 315 مترا".واستطرد بيان وزارة الدفاع اللبناني بأنه "كما اخترق زورق مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة نحو 185 مترا، قام زورق مماثل بخرق البقعة البحرية المذكورة ولمسافة نحو 185 مترا".
https://sputnikarabic.ae/20230402/إعلام-طائرة-استطلاع-إسرائيلية-تخترق-الأجواء-اللبنانية-فوق-مزارع-شبعا-1075422775.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
الجيش اللبناني يعلن اختراق زوارق عسكرية إسرائيلية المياه الإقليمية لبلاده
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أكد الجيش اللبناني، يوم أمس الخميس، اختراق 5 زوارق عسكرية إسرائيلية المياه الإقليمية اللبنانية أمام بلدة رأس الناقورة.
ونقلت قناة
"المستقبل"، صباح اليوم الجمعة، عن بيان عسكري صادر عن وزارة الدفاع اللبنانية، أن 5 زوارق عسكرية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية أمام بلدة رأس الناقورة، جنوبي البلاد.
وأكد البيان العسكري أن "زورقا حربيا
خرق المياه الإقليمية لمسافة نحو 425 مترا، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة ووجهوا كاشفا ضوئيا لمدة دقيقتين، فوق البقعة البحرية المذكورة، وغادر لاحقا".
وجاء في البيان اللبناني نفسه، أن "زورقا مماثلا خرق المياه الإقليمية اللبنانية لمسافة نحو 260 مترا مقابل رأس الناقورة، كما خرق زورق مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة نحو 315 مترا".
واستطرد بيان وزارة الدفاع اللبناني
بأنه "كما اخترق زورق مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة نحو 185 مترا، قام زورق مماثل بخرق البقعة البحرية المذكورة ولمسافة نحو 185 مترا".