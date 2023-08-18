https://sputnikarabic.ae/20230818/الخارجية-الفلسطينية-إسرائيل-تقوم-يوميا-بتقويض-فرصة-تطبيق-حل-الدولتين-1080199213.html

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقوم يوميا بتقويض فرصة تطبيق "حل الدولتين"

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقوم يوميا بتقويض فرصة تطبيق "حل الدولتين"

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بتخصيص مئات ملايين الشواكل لتوسيع الاستيطان والبؤر العشوائية في الضفة الغربية. 18.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-18T12:53+0000

2023-08-18T12:53+0000

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الجمعة، أن "قرار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بوضع خطة تكلفتها نحو 670 مليون شيكل بهدف تعزيز المستوطنات في الضفة الغربية، يأتي ضمن سياسة إسرائيلية رسمية تسابق الزمن لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة".وحمَّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قراراتها الاستيطانية ونتائجها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها"، مضيفة أن "ردود الفعل الدولية تجاه تلك القرارات ضعيفة ومتدنية ولا ترتقي لمستوى جرائم الاحتلال والمستوطنين ونتائجها على أمن واستقرار الشرق الأوسط".وتابعت الخارجية الفلسطينية أن "دولة الاحتلال تقوم يوميا بتقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وسط غرق المجتمع الدولي في ازدواجية معايير بائسة تضرب ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة والقانون الدولي".ويشار إلى أن وزير الاستيطان الإسرائيلي، أوريت ستروك، قد قدم برفقة وزير المال، بتسلئيل سموتريتش، في بلاده، خطة تكلفتها نحو 670 مليون شيكل بهدف تعزيز المستوطنات في الضفة الغربية.ومنذ دخول بتسلئيل سموتريتش، للائتلاف الحاكم في تل أبيب، في يناير/ كانون الثاني الماضي، ضمن حكومة بنيامين نتنياهو، تلقت قوات الجيش الإسرائيلي تعليمات من القيادة السياسية بالامتناع عن إخلاء البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.وبدورها، أكدت هيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن "هناك 752 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في 176 مستوطنة كبيرة، و186 بؤرة استيطانية عشوائية في مدن وبلدات الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة".ويقود بنيامين نتنياهو، حكومة تضم أحزابا من أقصى اليمين الديني والقومي المناصر للاستيطان والمعادي للفلسطينيين، التي وصفها إعلاميون وسياسيون، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد، بحسب قولهم.

https://sputnikarabic.ae/20230818/وزير-إسرائيلي-يقدم-خطة-بتحويل-معسكرات-الجيش-لوحدات-استيطانية-1080189800.html

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