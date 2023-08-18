https://sputnikarabic.ae/20230818/الداخلية-الإيرانية-تعتقل-العنصر-الرئیس-الداعم-للهجوم-على-مرقد-شاه-جراغ-1080194365.html

الداخلية الإيرانية تعتقل العنصر الرئیس الداعم للهجوم على مرقد "شاه جراغ"

الداخلية الإيرانية تعتقل العنصر الرئیس الداعم للهجوم على مرقد "شاه جراغ"

قامت وزارة الأمن الإيرانية، الیوم الجمعة، بشرح الإجراءات المتخذة لمواجهة العناصر التكفيريّة والتعرف عليهم، والمتعلقة بالهجوم على مرقد "شاه جراغ" في مدینة شیراز... 18.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-18T10:08+0000

2023-08-18T10:08+0000

2023-08-18T10:08+0000

الأخبار

إيران

أخبار إيران

العالم

تنظيم داعش الإرهابي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102445/53/1024455322_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_e69554d295b33396c3303fd12f201b75.jpg

وأفادت وكالة "إرنا"، ظهر اليوم الجمعة، بأن وزارة الأمن الإيرانية قد نجحت في اعتقال العنصر الرئیس الداعم للهجوم الإرهابي الأخیر على مرقد "شاه جراغ" في مدینة شیراز، مساء يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022.ويشار إلى أن الهجوم الإرهابي الذي تبناه تنظيم "داعش" ( الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) على "مرقد شاه جراغ" الواقع في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوبي إيران، قد أسفر عن مقتل 13 شخصا وجرح 25 آخرين من مصلي المرقد، وأصيب منفذ الهجوم بإصابة خطيرة في اشتباك مع قوات الأمن والشرطة، ثم لقي حتفه في المستشفى.وكانت وزارة الأمن الإيرانية قد أعلنت اعتقال أو إعدام 196 إرهابيا تكفيريا في الفترة ما بين الهجومين الإرهابيين على مرقد "شاه جراغ"، مشيرة إلى أن العنصر الداعم الرئيسي للعملية الإرهابية الأخيرة على صلة مباشرة بقادة تنظيم "داعش" الإرهابي.وأوضحت الوزارة الإيرانية في بيان لها، أن "عملاء الإرهاب التكفيري خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية في الأماكن المقدسة وغيرها من أماكن تجمع رجال الدين في البلاد، وأن اقتدار الأجهزة الأمنية منع تنفیذ هذه العمليات الإرهابية، دفعتهم إلى تغيير استراتيجيتهم وإرسال إرهابيين غير إيرانيين".ويشار إلى أن تنظيم "داعش" قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية، فيما تمكنت السلطات الإيرانية من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية الإيرانية.

https://sputnikarabic.ae/20230708/إيران-تنفذ-حكم-الإعدام-لشخصين-متهمين-بمهاجمة-ضريح-شاهجراغ-في-شيراز-1078851113.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, إيران, أخبار إيران, العالم, تنظيم داعش الإرهابي