https://sputnikarabic.ae/20230818/الدفاع-التركية-السفينة-التي-عبرت-مضيق-البوسفور-أمس-لا-تنقل-الحبوب-1080191156.html
الدفاع التركية: السفينة التي عبرت مضيق البوسفور أمس لا تنقل الحبوب
الدفاع التركية: السفينة التي عبرت مضيق البوسفور أمس لا تنقل الحبوب
كشفت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، أن السفينة التي غادرت الميناء الأوكراني ومرت عبر مضيق البوسفور، يوم أمس الخميس، هي مجرد سفينة حاويات، ولا تنقل الحبوب. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T08:23+0000
2023-08-18T08:23+0000
2023-08-18T08:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاء في بيان وزارة الدفاع، الذي نقلته قناة "أ هابر" التركية: "يوجد تقارير تفيد بأن السفينة القادمة من أوكرانيا والتي عبرت مضيق إسطنبول هي سفينة حبوب؛ السفينة الحالية هي سفينة حاويات وليست ناقلة حبوب".وذكرت قناة "تي في 100" التلفزيونية التركية، اليوم الجمعة، أن أول سفينة تجارية قد غادرت ميناء أوديسا ودخلت مضيق البوسفور بعد إنهاء صفقة الحبوب.وكانت روسيا قد أخطرت كل من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بانتهاء "صفقة الحبوب"، بدءا من 18 يوليو / تموز الماضي.وأكد بوتين، في أكثر من مناسبة، أن الغرب يصدّر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وأن الهدف الرئيسي من الصفقة هو توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة بما في ذلك البلدان الأفريقية، لم يتحقق أبدًا.وتضمنت مبادرة حبوب البحر الأسود، التي تم توقيعها في 22 يوليو / تموز 2022، من قبل ممثلين عن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا؛ ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.
https://sputnikarabic.ae/20230816/المحادثات-الأمريكية-التركية-حول-بدائل-لصفقة-الحبوب-لا-تزال-بمرحلة-المقترحات-1080124122.html
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العالم
الدفاع التركية: السفينة التي عبرت مضيق البوسفور أمس لا تنقل الحبوب
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كشفت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، أن السفينة التي غادرت الميناء الأوكراني ومرت عبر مضيق البوسفور، يوم أمس الخميس، هي مجرد سفينة حاويات، ولا تنقل الحبوب.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، الذي نقلته قناة "أ هابر" التركية: "يوجد تقارير تفيد بأن السفينة القادمة من أوكرانيا والتي عبرت مضيق إسطنبول هي سفينة حبوب؛ السفينة الحالية هي سفينة حاويات وليست ناقلة حبوب".
وكانت الدفاع التركية قد أكدت، أمس الخميس، أن أنقرة تسعى لاستئناف مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، ولا تعمل على إيجاد طرق بديلة عن ممر الحبوب.
وذكرت قناة "تي في 100" التلفزيونية التركية، اليوم الجمعة، أن أول سفينة تجارية قد غادرت ميناء أوديسا ودخلت مضيق البوسفور بعد إنهاء صفقة الحبوب.
وكانت روسيا قد أخطرت كل من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بانتهاء "صفقة الحبوب"
، بدءا من 18 يوليو / تموز الماضي.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لم تفِ بوعودها.
وأكد بوتين، في أكثر من مناسبة، أن الغرب يصدّر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله
، وأن الهدف الرئيسي من الصفقة هو توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة بما في ذلك البلدان الأفريقية، لم يتحقق أبدًا.
وتضمنت مبادرة حبوب البحر الأسود، التي تم توقيعها في 22 يوليو / تموز 2022، من قبل ممثلين عن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا؛ ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.