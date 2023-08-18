عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230818/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين--عاجل-1080195672.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلتين أوكرانيتين
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلتين أوكرانيتين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تدمير وسائط الدفاع الجوي لمقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو- 25". 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T11:22+0000
2023-08-18T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1a/1049072096_0:57:2737:1597_1920x0_80_0_0_78f42541b4ea8c3d2249b6f6218f8437.jpg
وذكرت الوزارة في بيان: "أسقط الدفاع الجوي طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو- 25" إحداهما في سماء منطقة مالايا توكماشكا التابعة لمقاطعة زابوروجيه، والأخرى في أجواء منطقة فيرولوبوفا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".كما ضرب الطيران العملياتي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية خلال اليوم الماضي، نقاط تمركز القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 143 منطقة.وعلى محور زابوروجيه، صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية، بدعم من المدفعية، في منطقة رابوتينو، التابعة لمقاطعة زابوروجيه، هجومين للعدو.وأعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية حاولت التحليق إلى عمق أجواء العاصمة الروسية.وقال سوبيانين إن حطام المسيرة الأوكرانية التي تم تدميرها سقط في منطقة "إكسبوسنتر"، فيما لم يخلف الحادث إصابات أو أضرار جسيمة.
https://sputnikarabic.ae/20230818/الجيش-الروسي-يصد-هجمات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-دونيتسك-1080196635.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1a/1049072096_266:0:2471:1654_1920x0_80_0_0_a65eb8ba59644519e17b72648d0b3de7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلتين أوكرانيتين

11:22 GMT 18.08.2023 (تم التحديث: 11:57 GMT 18.08.2023)
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "إس-400"
منظومة إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© Sputnik . Maxim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تدمير وسائط الدفاع الجوي لمقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو- 25".
وذكرت الوزارة في بيان: "أسقط الدفاع الجوي طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو- 25" إحداهما في سماء منطقة مالايا توكماشكا التابعة لمقاطعة زابوروجيه، والأخرى في أجواء منطقة فيرولوبوفا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
كما ضرب الطيران العملياتي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية خلال اليوم الماضي، نقاط تمركز القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 143 منطقة.

وتم تدمير 26 طائرة أوكرانية من دون طيار في مناطق متفرقة من مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.

وعلى محور زابوروجيه، صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية، بدعم من المدفعية، في منطقة رابوتينو، التابعة لمقاطعة زابوروجيه، هجومين للعدو.
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يصد هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
11:39 GMT

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 195 من الأفراد العسكريين، ومركبتي قتال للمشاة، وثلاث سيارات عسكرية، ومدفع "كراب" البولندي الصنع، ومدفع "إم- 777" الأمريكي الصنع، وآخر من طراز "إل 119" بريطاني الصنع.

وأعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية حاولت التحليق إلى عمق أجواء العاصمة الروسية.
وقال سوبيانين إن حطام المسيرة الأوكرانية التي تم تدميرها سقط في منطقة "إكسبوسنتر"، فيما لم يخلف الحادث إصابات أو أضرار جسيمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала