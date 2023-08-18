https://sputnikarabic.ae/20230818/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين--عاجل-1080195672.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلتين أوكرانيتين
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلتين أوكرانيتين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تدمير وسائط الدفاع الجوي لمقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو- 25". 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T11:22+0000
2023-08-18T11:22+0000
2023-08-18T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت الوزارة في بيان: "أسقط الدفاع الجوي طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو- 25" إحداهما في سماء منطقة مالايا توكماشكا التابعة لمقاطعة زابوروجيه، والأخرى في أجواء منطقة فيرولوبوفا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".كما ضرب الطيران العملياتي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية خلال اليوم الماضي، نقاط تمركز القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 143 منطقة.وعلى محور زابوروجيه، صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية، بدعم من المدفعية، في منطقة رابوتينو، التابعة لمقاطعة زابوروجيه، هجومين للعدو.وأعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية حاولت التحليق إلى عمق أجواء العاصمة الروسية.وقال سوبيانين إن حطام المسيرة الأوكرانية التي تم تدميرها سقط في منطقة "إكسبوسنتر"، فيما لم يخلف الحادث إصابات أو أضرار جسيمة.
https://sputnikarabic.ae/20230818/الجيش-الروسي-يصد-هجمات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-دونيتسك-1080196635.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلتين أوكرانيتين
11:22 GMT 18.08.2023 (تم التحديث: 11:57 GMT 18.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تدمير وسائط الدفاع الجوي لمقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو- 25".
وذكرت الوزارة في بيان: "أسقط الدفاع الجوي طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو- 25" إحداهما في سماء منطقة مالايا توكماشكا التابعة لمقاطعة زابوروجيه، والأخرى في أجواء منطقة فيرولوبوفا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
كما ضرب الطيران العملياتي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية خلال اليوم الماضي، نقاط تمركز القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 143 منطقة.
وتم تدمير 26 طائرة أوكرانية من دون طيار في مناطق متفرقة من مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.
وعلى محور زابوروجيه، صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية، بدعم من المدفعية، في منطقة رابوتينو، التابعة لمقاطعة زابوروجيه، هجومين للعدو.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 195 من الأفراد العسكريين، ومركبتي قتال للمشاة، وثلاث سيارات عسكرية، ومدفع "كراب" البولندي الصنع، ومدفع "إم- 777" الأمريكي الصنع، وآخر من طراز "إل 119" بريطاني الصنع.
وأعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية حاولت التحليق إلى عمق أجواء العاصمة الروسية.
وقال سوبيانين
إن حطام المسيرة الأوكرانية التي تم تدميرها سقط في منطقة "إكسبوسنتر"، فيما لم يخلف الحادث إصابات أو أضرار جسيمة.