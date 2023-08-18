https://sputnikarabic.ae/20230818/الدفاع-الروسية-تعلن-إحباط-هجوم-أوكراني-جديد-بمسيرة-على-موسكو-وضواحيها--عاجل-1080187090.html
الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني جديد بمسيرة على موسكو وضواحيها
الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني جديد بمسيرة على موسكو وضواحيها
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه في ليلة 18 أغسطس تم إحباط محاولة هجوم إرهابي جديد من قبل نظام كييف لاستهداف مواقع في مدينة موسكو وضواحيها بواسطة طائرة بدون... 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T02:21+0000
2023-08-18T02:21+0000
2023-08-18T02:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
موسكو
روسيا
طائرة مسيرة
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موسكو - سبوتنيك. وأشارت وزارة الدفاع، إلى أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار نتيجة للهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه.من جانبه، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت التحليق إلى عمق أجواء العاصمة الروسية اليوم الجمعة.كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت مسيرة أوكرانية هجومية في أجواء مقاطعة بيلغورود في روسيا الاتحادية وقامت بتدميرها.وأشارت الوزارة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار أو إصابات.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الخميس، أن سفن أسطول البحر الأسود، سفينة الحراسة "بيتليفي" وسفينة الحراسة "فاسيلي بيكوف" كشفت ودمرت زورق بحري مُسير للقوات الأوكرانية حاول مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود.
https://sputnikarabic.ae/20230817/الدفاع-الروسية-أسطول-البحر-الأسود-الروسي-يحبط-محاولة-أوكرانية-لاستهداف-السفن-الروسية-1080185925.html
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وزارة الدفاع الروسية, موسكو, روسيا, طائرة مسيرة
وزارة الدفاع الروسية, موسكو, روسيا, طائرة مسيرة
الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني جديد بمسيرة على موسكو وضواحيها
02:21 GMT 18.08.2023 (تم التحديث: 02:46 GMT 18.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه في ليلة 18 أغسطس تم إحباط محاولة هجوم إرهابي جديد من قبل نظام كييف لاستهداف مواقع في مدينة موسكو وضواحيها بواسطة طائرة بدون طيار.
موسكو - سبوتنيك. وأشارت وزارة الدفاع، إلى أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار نتيجة للهجوم الإرهابي
الذي تم إحباطه.
من جانبه، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت التحليق إلى عمق أجواء العاصمة الروسية اليوم الجمعة.
وذكر سوبيانين أن حطام الطائرة سقط في منطقة إكسبوسنتر، فيما لم يخلف الحادث إصابات أو أضرار جسيمة.
كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت مسيرة أوكرانية هجومية في أجواء مقاطعة بيلغورود في روسيا الاتحادية وقامت بتدميرها.
وأشارت الوزارة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار أو إصابات.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الخميس، أن سفن أسطول البحر الأسود، سفينة الحراسة "بيتليفي" وسفينة الحراسة "فاسيلي بيكوف" كشفت ودمرت زورق بحري مُسير للقوات الأوكرانية حاول مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود.