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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230818/الرئيس-الصربي-الغرب-يرقع-الثغرات-بعد-تأكده-من-استحالة-هزيمة-روسيا-في-المعركة-1080194196.html
الرئيس الصربي: الغرب "يرقع الثغرات" بعد تأكده من استحالة هزيمة روسيا في المعركة
الرئيس الصربي: الغرب "يرقع الثغرات" بعد تأكده من استحالة هزيمة روسيا في المعركة
أفاد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الجمعة، بأن الغرب سيحاول ترقيع الثغرات في الجبهة السياسية المشتركة ضد روسيا، لأنه من الواضح أنه لا يمكنه هزيمتها في... 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T09:53+0000
2023-08-18T09:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ألكسندر فوتشيتش، في بث للتلفزيون الحكومي الصربي: "من المتوقع في أواخر أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) تفاقم ضغوط السياسة الخارجية على صربيا لفرض عقوبات على روسيا، ومحاولات عزل بلغراد عن الساحة الدولية".وأضاف: "الوضع في أوكرانيا أصبح واضحا الآن أنه لا يمكنك هزيمة روسيا بسهولة في ساحة المعركة".وتابع فوتشيتش: "من الواضح بأن الكثيرين توقعوا أن تفوز أوكرانيا بسهولة بالأسلحة الغربية الحديثة. إنها لن تفعل ذلك".ووفقا له، فإن الوضع في منطقة الصراع أصبح واضحا للجميع في الغرب.وقال الرئيس الصربي: "لذلك، من المهم الآن (للغرب) تقوية الجبهة المشتركة ضد روسيا وسد كل الثغرات، وبالتالي فإن الضغط على صربيا سيكون قويًا قدر الإمكان، وهم لا يهتمون بأنه لا يزال لديهم التبادل التجاري مع روسيا أكثر بكثير من صربيا، وأنهم يتعاونون مع روسيا أكثر بكثير من صربيا".
https://sputnikarabic.ae/20230818/صحفي-أمريكي-يوثق-بالفيديو-عبوره-جسر-القرم-المفعم-بالحياة-ويكذب-مزاعم-كييف-1080193440.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الرئيس الصربي: الغرب "يرقع الثغرات" بعد تأكده من استحالة هزيمة روسيا في المعركة

09:53 GMT 18.08.2023
© Sputnik . Lola Djordjevicالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© Sputnik . Lola Djordjevic
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أفاد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الجمعة، بأن الغرب سيحاول ترقيع الثغرات في الجبهة السياسية المشتركة ضد روسيا، لأنه من الواضح أنه لا يمكنه هزيمتها في ساحة المعركة في أوكرانيا.
وقال ألكسندر فوتشيتش، في بث للتلفزيون الحكومي الصربي: "من المتوقع في أواخر أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) تفاقم ضغوط السياسة الخارجية على صربيا لفرض عقوبات على روسيا، ومحاولات عزل بلغراد عن الساحة الدولية".
وأضاف: "الوضع في أوكرانيا أصبح واضحا الآن أنه لا يمكنك هزيمة روسيا بسهولة في ساحة المعركة".
وتابع فوتشيتش: "من الواضح بأن الكثيرين توقعوا أن تفوز أوكرانيا بسهولة بالأسلحة الغربية الحديثة. إنها لن تفعل ذلك".
ووفقا له، فإن الوضع في منطقة الصراع أصبح واضحا للجميع في الغرب.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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09:26 GMT
وقال الرئيس الصربي: "لذلك، من المهم الآن (للغرب) تقوية الجبهة المشتركة ضد روسيا وسد كل الثغرات، وبالتالي فإن الضغط على صربيا سيكون قويًا قدر الإمكان، وهم لا يهتمون بأنه لا يزال لديهم التبادل التجاري مع روسيا أكثر بكثير من صربيا، وأنهم يتعاونون مع روسيا أكثر بكثير من صربيا".
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