https://sputnikarabic.ae/20230818/الشبح-الذي-سينفذ-حكم-الإعدام-بطائرة-إف-16-قبل-أن-تراه-1080196039.html

"الشبح" الذي سينفذ "حكم الإعدام" بطائرة "إف 16" قبل أن تراه

"الشبح" الذي سينفذ "حكم الإعدام" بطائرة "إف 16" قبل أن تراه

كشف مسؤول أميركي، اليوم الجمعة، أن واشنطن وافقت على إرسال مقاتلات "إف-16" من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا، وذلك فور اكتمال عملية تدريب الطيارين الأوكرانيين،... 18.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-18T11:49+0000

2023-08-18T11:49+0000

2023-08-18T11:58+0000

رصد عسكري

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يعوّل نظام كييف ومن خلفه الغرب على إحداث فارق في مجريات المعارك، من خلال تزويد أوكرانيا بهذه المقاتلات، لكن هذه الآمال تخيبها الحقائق على أرض الواقع، بحسب الخبراء.مقاتلات روسية تستطيع تحييد "إف - 16" الأوكرانيةأكد الخبير العسكري أليكسي سوكونكين، وجود عدة مقاتلات روسية تستطيع التعامل مع "إف - 16" الأمريكية، بسبب امتلاك روسيا صواريخ "جو جو" يمكنها تدمير المقاتلة الأمريكية قبل أن تستطيع الأخيرة رصد المقاتلة الروسية.وبحسب الخبير الروسي، فإن "إف - 16" يمكن أن تتلقى صواريخ جو- جو قصيرة المدى من طراز "AIM-9 Sidewinder" و"AIM-7 Sparrow" متوسطة المدى، وهي صواريخ غير قادرة على ضرب الطائرات الروسية.وبيّن الخبير أن "إف 16" تشبه طائرة "ميغ 29"، لكن الطائرة الروسية لديها محركان. هذا يسمح للأخيرة، في حال إصابة أحد محركاتها، بالعودة إلى المطار اعتمادا على محرك واحد.الجدير بالذكر، أن مقاتلة "سو-35″ الروسية تشتهر بقدرتها على المناورة العالية، خاصة في المنعطفات الضيقة جدا مقارنة بـ"إف-16"."الشبح" الذي لن تراه "إف 16" قبل أن تقتلنشرت مجلة متخصصة بالقتال والعتاد العسكري تقريرا، في وقت سباق من العام الماضي، أشارت فيه إلى وجود ميزات قوية جدا لمقاتلة "سو 57"، تجعلها من النخبة الأقوى في العالم ضد منافسيها "إن وجدوا"، بحسب توصيف التقرير.وتشير التقارير إلى أن المقاتلة الروسية تؤمن توازنا بين مهام القتال الهجومية والأرضية والدفاعية، تجعل من الصعب تصنيفها ضمن إحدى هذه الخانات بسبب قدرتها على تنفيذ مختلف المهام القتالية المتنوعة التي تؤمنها ميزاتها الفريدة، حيث صممت الطائرة الشبحية الثقيلة الوزن لتشكل "العمود الفقري للدفاعات الجوية الروسية"، بحسب توصيف "ميلتاري واتش" المتخصصة بأخبار السلاح.وعلى الرغم من العمل حول العالم على تطوير مقاتلات من الجيل السادس، إلا أن المقال أكد أن العديد من الميزات الحالية للمقاتلة "سو 57" الروسية والملقبة لدى "الناتو" باسم "Felon" أي (المجرم)، هي بالفعل بارزة ولا مثيل لها في جميع أنحاء العالم، حيث ركزت على عدة ميزات تم الكف عنها على الرغم من وجود الكثير من الميزات التي لا تزال سرية، وهذه الميزات هي:1- (6 رادارات) تتبع 60 هدفا في وقت واحدتعتمد معظم المقاتلات، بما في ذلك جميع تصميمات الجيل الخامس المنافسة، على رادار واحد فقط، لكن اعتبر المقال أن وجود 6 رادارات في "سو 57" جعلها كما لو أنها دُمج فيها 6 طائرات في الوقت نفسه، حيث تؤمّن هذه الرادارات المتنوعة ميزة كبيرة في الوعي بالظروف الخارجية.2- استخدام القذائف والصواريخ الموجهة عن طريق رادارات "APAA"تشكل صواريخ "K-77M" التسلح الجوي الأساسي للمقاتلة، ويتميز الصاروخ بمدى واسع يصل إلى 200 كيلومتر، كما تسمح الزعانف المقصوصة للصاروخ بالانطلاق من فتحات الأسلحة الداخلية، مع وجود رادار على أنف الطائرة يساعد في توجيه الصاروخ.3- المدى المتطرف والرحلات الخارقة تعد بدلا عن حاملة طائراتتشبه المقاتلة "سو 57" إلى حد كبير "سو 27" لكن مع مدى أطول بكثير من منافساتها الغربية، كما أن قدرة المقاتلة على الطيران بشكل أسرع من الصوت دون استخدام حواجز لاحقة، بسرعة تتجاوز 2 ماخ، توفر أيضًا أطول مدى أسرع من الصوت في العالم بأكثر من 1500 كيلومتر.4- دفاعات مدعمة بالليزر لا مثيل لها في العالمإحدى الميزات الجديدة للمقاتلة "سو 57" والتي حظيت باهتمام ضئيل نسبيا، على الرغم من أهميته، هي نظام الإجراءات المضادة للأشعة تحت الحمراء (DIRCM)، والذي يستخدم الأبراج القادرة على إطلاق أشعة الليزر لإعاقة الصواريخ القادمة، بعد أن يتم اكتشافها بواسطة فتحات كاشف إطلاق الصواريخ لدى المقاتلة، ولا تمتلك هذا النظام أي مقاتلة في العالم.5- قدرة فائقة على المناورةطورت "سو 57" بناء على خبرة جُمعت من تصنيع مجموعة من المقتلات الروسية التي تمتعت بأقوى قدرة على المناورة في العالم، حيث تم تطوير المقاتلة اعتمادا على الخبرة الكبيرة التي جمعت من المقاتلات مع زيادة قوة الدفع بفضل محرك الطائرة، بالإضافة إلى أن هيكل الطائرة مصمم ليكون أكثر قدرة على المناورة.وتستطيع "سو 57" الإقلاع من مسافات قصيرة جدًا، والتي تم تسليط الضوء عليها على أنها من المحتمل أن تجعلها مناسبة تماما للعمل على حاملات الطائرات أيضا مع الحد الأدنى من التكيف.

https://sputnikarabic.ae/20230804/سو-57-تتزود-بصاروخ-يستطيع-الالتفاف-180-درجة-وضرب-طائرة-خلفها-فيديو-1079796142.html

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