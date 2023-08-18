https://sputnikarabic.ae/20230818/الشرطة-السودانية-لا-دور-لنا-في-مناطق-الاشتباكات-بالبلاد-1080186599.html
الشرطة السودانية: لا دور لنا في مناطق الاشتباكات بالبلاد
الشرطة السودانية: لا دور لنا في مناطق الاشتباكات بالبلاد
صرح المتحدث باسم الشرطة السودانية، فتح الرحمن محمد التوم، بأن الشرطة ليس لها أي دور حالياً في المناطق المتأثرة بالنزاعات، إلا أن هناك خطة واضحة لنشرها عند... 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T00:20+0000
2023-08-18T00:20+0000
2023-08-18T00:20+0000
العالم العربي
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وأكد التوم خلال مقابلة مع وكالة "أنباء العالم العربي" يوم الخميس، أن الأوضاع في مناطق النزاعات تتبع القوانين الدولية الإنسانية.جاءت تصريحات المتحدث رداً على اتهامات تم توجيهها للشرطة السودانية في بعض التقارير الإعلامية بشأن غيابها الكامل في ولاية الخرطوم وبعض ولايات دارفور.وأضاف التوم، أنه عندما تستعيد منطقة ما استقرارها ويعلن أنها خالية من النزاعات، ستقوم الشرطة بنشر قواتها وبدء أداء مهامها في تلك المنطقة.وأكد أن الشرطة كانت تعمل في 14 ولاية من أصل 17 ولاية في السودان بكفاءة وإدارة كاملة لأجهزتها الأمنية.وأشار التوم إلى أن الشرطة تواجه صعوبة في أداء مهامها في مناطق الاشتباكات، حيث يصعب على رجال الشرطة التحرك والوصول إلى تلك المناطق.وأخيراً، أكد أن الحرب لا تفرق بين رجال الشرطة والمواطنين.
https://sputnikarabic.ae/20230817/النيابة-السودانية-تصدر-لائحة-اتهامات-بـجرائم-حرب-ضد-حميدتي-و46-شخصا-1080185668.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
الشرطة السودانية: لا دور لنا في مناطق الاشتباكات بالبلاد
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صرح المتحدث باسم الشرطة السودانية، فتح الرحمن محمد التوم، بأن الشرطة ليس لها أي دور حالياً في المناطق المتأثرة بالنزاعات، إلا أن هناك خطة واضحة لنشرها عند استتباب الأمن في تلك المناطق.
وأكد التوم خلال مقابلة مع وكالة "أنباء العالم العربي" يوم الخميس، أن الأوضاع في مناطق النزاعات تتبع القوانين الدولية الإنسانية
.
جاءت تصريحات المتحدث رداً على اتهامات تم توجيهها للشرطة السودانية في بعض التقارير الإعلامية بشأن غيابها الكامل في ولاية الخرطوم وبعض ولايات دارفور.
وأشار التوم، إلى أن الشرطة قد زادت تواجدها بقوة في محلية كرري بولاية الخرطوم، وأوضح أنها ما زالت متواجدة في جميع الولايات التي لم تشهد اشتباكات.
وأضاف التوم، أنه عندما تستعيد منطقة ما استقرارها ويعلن أنها خالية من النزاعات، ستقوم الشرطة بنشر قواتها وبدء أداء مهامها في تلك المنطقة.
وأكد أن الشرطة كانت تعمل في 14 ولاية من أصل 17 ولاية في السودان بكفاءة وإدارة كاملة لأجهزتها الأمنية.
وأشار التوم إلى أن الشرطة تواجه صعوبة في أداء مهامها في مناطق الاشتباكات، حيث يصعب على رجال الشرطة التحرك والوصول إلى تلك المناطق.
وأخيراً، أكد أن الحرب لا تفرق بين رجال الشرطة والمواطنين.