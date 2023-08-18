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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230818/القوات-الروسية-تقضي-على-مجموعتي-مشاة-وطاقم-مدفعية-في-أوروزينوي-بدونيتسك-1080187450.html
القوات الروسية تقضي على مجموعتي مشاة وطاقم مدفعية أوكراني في أوروزينوي بدونيتسك
القوات الروسية تقضي على مجموعتي مشاة وطاقم مدفعية أوكراني في أوروزينوي بدونيتسك
أفاد رئيس المركز الصحفي لوحدات تجمع "الشرق" التابعة للقوات الروسية أوليغ تشيخوف، اليوم الجمعة، بأن وحدات التجمع أحبطت محاولة تناوب للقوات الأوكرانية في منطقة... 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T03:59+0000
2023-08-18T04:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو - سبوتنيك. وقال تشيخوف في حديث لوكالة "سبوتنتيك"، "أن وحدات تجمع "الشرق" الأمامية ألحقت بدعم من المدفعية والطيران هزيمة نارية بالعدو في منطقة أوروزينوي.. وخلال سير المعركة تم القضاء على مجموعتي مشاة وطاقم مدفعية وإحباط محاولة تناوب للقوات الأوكرانية، فضلا عن استهداف تجمعات لقواته".بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لـ تشيخوف، خلال سجال مدفعي تم تدمير للقوات الأوكرانية مدفع هاوتزر من طراز "دي - 20" في منطقة فريميفكا ومدفع أمريكي الصنع من طراز "إم 119" في منطقة نسكوتشني.كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت صباح اليوم، إحباط محاولة هجوم إرهابي جديد من قبل نظام كييف لاستهداف مواقع في مدينة موسكو وضواحيها بواسطة طائرة بدون طيار.وأشارت وزارة الدفاع، إلى أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار نتيجة للهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه.
https://sputnikarabic.ae/20230817/الدفاع-الروسية-أسطول-البحر-الأسود-الروسي-يحبط-محاولة-أوكرانية-لاستهداف-السفن-الروسية-1080185925.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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روسيا, وزارة الدفاع الروسية, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الروسية تقضي على مجموعتي مشاة وطاقم مدفعية أوكراني في أوروزينوي بدونيتسك

03:59 GMT 18.08.2023 (تم التحديث: 04:22 GMT 18.08.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفاد رئيس المركز الصحفي لوحدات تجمع "الشرق" التابعة للقوات الروسية أوليغ تشيخوف، اليوم الجمعة، بأن وحدات التجمع أحبطت محاولة تناوب للقوات الأوكرانية في منطقة أوروزينوي بجمهورية دونيتسك الشعبية، وقضت على مجموعتي مشاة، وطاقم مدفعية.
موسكو - سبوتنيك. وقال تشيخوف في حديث لوكالة "سبوتنتيك"، "أن وحدات تجمع "الشرق" الأمامية ألحقت بدعم من المدفعية والطيران هزيمة نارية بالعدو في منطقة أوروزينوي.. وخلال سير المعركة تم القضاء على مجموعتي مشاة وطاقم مدفعية وإحباط محاولة تناوب للقوات الأوكرانية، فضلا عن استهداف تجمعات لقواته".
بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لـ تشيخوف، خلال سجال مدفعي تم تدمير للقوات الأوكرانية مدفع هاوتزر من طراز "دي - 20" في منطقة فريميفكا ومدفع أمريكي الصنع من طراز "إم 119" في منطقة نسكوتشني.
مدفعية سفينة أسطول البحر الأسود خلال مناورات في البحر الأسود، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: أسطول البحر الأسود يحبط محاولة أوكرانية لاستهداف السفن الروسية
أمس, 21:34 GMT
كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت صباح اليوم، إحباط محاولة هجوم إرهابي جديد من قبل نظام كييف لاستهداف مواقع في مدينة موسكو وضواحيها بواسطة طائرة بدون طيار.
وأشارت وزارة الدفاع، إلى أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار نتيجة للهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه.
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