https://sputnikarabic.ae/20230818/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بقذائف-عنقودية-1080193567.html

القوات المسلحة الأوكرانية تقصف دونيتسك بقذائف عنقودية

القوات المسلحة الأوكرانية تقصف دونيتسك بقذائف عنقودية

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية... 18.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-18T09:29+0000

2023-08-18T09:29+0000

2023-08-18T09:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وجاء في بيان المكتب التمثيلي في قناته على "تلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في الساعة 11:00 (بتوقيت موسكو) منطقة دزيرجينسك ومنطقة جورلوفكا بـ5 قذائف من عيار 152 ملم. والساعة 10:40 في المناطق نفسها قصفت القوات الأوكرانية المنطقة بـ4 قذائف من عيار 155 ملم ".ووفقا للبيان: "في الساعة 8:50 والساعة 10:00 أطلقت سبع قذائف من عيار "الناتو" 155 ملم على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك".وأضاف البيان: "قصفت التشكيلات الأوكرانية قريتا زايتسيفو وغولموفسكي في الساعة 8:35 و10:00 بثماني قذائف من عيار 152 ملم".وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، يوم 7 تموز/ يوليو الماضي، موافقتها على تزويد كييف بالقذائف العنقودية، الأمر الذي لاقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا لم تكن بحاجة إلى استخدام الذخائر العنقودية حتى الآن، ولكن إذا تم استخدامها ضدها، فإنها تحتفظ بالحق في الرد بالمثل، مشددًا على أن الجيش الروسي يمتنع عن استخدام مثل هذه الذخائر في العملية الخاصة، إدراكًا منه للتهديد الذي تشكله على السكان المدنيين.يشار إلى أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، (لا تشمل هذه الدول الولايات المتحدة وأوكرانيا)، نظرا لخطورتها، حيث تنثر "قنابل صغيرة" عبر مناطق شاسعة يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، لكنها قد تشكل خطرًا طويل الأجل، على غرار الألغام الأرضية.

https://sputnikarabic.ae/20230818/القوات-الروسية-تقضي-على-مجموعتي-مشاة-وطاقم-مدفعية-في-أوروزينوي-بدونيتسك-1080187450.html

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