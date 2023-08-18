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https://sputnikarabic.ae/20230818/الكويت-تعلق-على-زيارة-وزير-خارجية-إيران-إلى-السعودية-1080193170.html
الكويت تعلق على زيارة وزير خارجية إيران إلى السعودية
الكويت تعلق على زيارة وزير خارجية إيران إلى السعودية
أكدت الكويت، اليوم الجمعة، أن زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى السعودية، "تعكس حرص البلدين على عودة العلاقات بينهما إلى طبيعتها وتمسكهما... 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T09:08+0000
2023-08-18T09:08+0000
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وحسب وكالة الأنباء الكويتية، أعرب وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، عن أمله أن تكون الزيارة خطوة في بناء علاقات قوية بين البلدين.يذكر أن عبد اللهيان قام، أمس الخميس، بأول زيارة من نوعها لوزير خارجية إيراني للمملكة العربية السعودية، بعد اتفاقهما على استئناف العلاقات بينهما.وعقب المباحثات، أكد وزيرا خارجية السعودية وإيران عزم البلدين على تعزيز العلاقات في المجالات كافة.وأعلنت الرياض وطهران، في آذار/ مارس الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20230817/وزير-الخارجية-الإيراني-رئيسي-يعتزم-زيارة-السعودية-تلبية-لدعوة-الملك-سلمان-1080172865.html
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الكويت, إيران, السعودية, العالم العربي, الأخبار
الكويت, إيران, السعودية, العالم العربي, الأخبار

الكويت تعلق على زيارة وزير خارجية إيران إلى السعودية

09:08 GMT 18.08.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (إلى اليسار) ونظيره السعودي فيصل بن فرحان يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا في الرياض في 17 أغسطس 2023
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (إلى اليسار) ونظيره السعودي فيصل بن فرحان يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا في الرياض في 17 أغسطس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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أكدت الكويت، اليوم الجمعة، أن زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى السعودية، "تعكس حرص البلدين على عودة العلاقات بينهما إلى طبيعتها وتمسكهما بالمحافظة على أمن واستقرار المنطقة".
وحسب وكالة الأنباء الكويتية، أعرب وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، عن أمله أن تكون الزيارة خطوة في بناء علاقات قوية بين البلدين.

كما رحب الوزير بنتائج الزيارة، متمنيا أن تكون بداية لصفحة مشرقة في العلاقات الخليجية الإيرانية، قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
وزير الخارجية الإيراني: رئيسي يعتزم زيارة السعودية تلبية لدعوة الملك سلمان
أمس, 13:36 GMT
يذكر أن عبد اللهيان قام، أمس الخميس، بأول زيارة من نوعها لوزير خارجية إيراني للمملكة العربية السعودية، بعد اتفاقهما على استئناف العلاقات بينهما.
وعقب المباحثات، أكد وزيرا خارجية السعودية وإيران عزم البلدين على تعزيز العلاقات في المجالات كافة.
وأعلنت الرياض وطهران، في آذار/ مارس الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.
وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
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